Sito Alonso: "Tenemos que seguir siendo fuertes en el Palacio"

Regresa la Liga Endesa al Palacio de los Deportes. La Basketball Champions League ya es pasado. Tras una eliminatoria muy igualada, el UCAM Murcia espera afrontar un encuentro “decisivo” contra Tecnyconta Zaragoza sin secuelas físicas ni mentales. “El jueves seguramente, los jugadores pasarían un duelo importante. Pero creo que hay que ser conscientes de que el camino que queda es el más apasionante, duro también, pero el más importante. Y hay que olvidarse lo más rápidamente de una competición donde el equipo ha demostrado jugar muy bien. Seguramente ha sido una eliminatoria muy condicionada por el primer cuarto que jugamos en Amberes”, comenta Sito Alonso.

El entrenador madrileño también ha valorado la situación de Kevin Tumba, que salió mermado del hombro tras el encuentro ante el Telenet Giants. “Kevin, que es el que más tocado quedó, no solo por sus problemas físicos, que los lleva arrastrando durante todo el año, sino también porque nos ha eliminado por un equipo de sus país. Esto siempre es más duro. Pero yo le he dicho a él que el esfuerzo que hizo el otro día, nunca lo va a olvidar, porque otro jugador no hubiera ni disputado el partido. Vamos a ver de lo que es capaz, no vamos a forzar más de lo que tenemos que forzar para que no vaya a más. Va a depender un poco de sus sensaciones. Jugamos seguramente el partido más físico de la temporada”.

Visita el feudo murciano un equipo al alza que logró realizar una muy buena primera vuelta y actualmente se encuentra a una victoria de los puestos de playoff. “Tecnyconta Zaragoza es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, pero no solo a nivel de resultados, sino que combina juventud y experiencia de una manera ejemplar en algunos casos”, advierte el técnico universitario que añade que “se van a encontrar con un equipo con una necesidad muy importante. Para mí cada partido es decisivo, ninguno es determinante de momento, pero en este momento cada encuentro es vital. Hemos de aprovechar que los últimos tres partidos en casa los hemos ganado y eso nos tiene que hacer fuertes aquí en el Palacio”.

Por otro lado, también es fundamental el papel que está jugando y que va a jugar la afición este tramo final de temporada. “La prueba está en que Barcelona, Banvit y Amberes han perdido aquí. Estos últimos no perdieron la eliminatoria pero estuvieron muy cerca de hacerlo en muchos momentos. Si somos capaces de transmitir esa energía que yo he sentido como rival, el equipo contrario lo tendrá francamente muy difícil”.