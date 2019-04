Sito Alonso "Tenemos que hacer todo bien para superar a Baskonia"

Regresa la Liga Endesa al Palacio de los Deportes. El UCAM Murcia que viene de perder en Fuenlabrada, quiere mantener los buenos réditos que ha logrado en los últimos encuentros disputados como local. Para vencer ante un rival tan importante como Baskonia, Sito Alonso pide el máximo de todos sus jugadores y del entorno del club. “Para ganar al Baskonia nosotros tenemos que hacer muchísimas cosas, porque el Baskonia es uno de los ocho mejores equipos de Europa… los jugadores, el entrenador, el entorno, los aficionados… todos juntos”.

El conjunto vitoriano llega a Murcia tras lograr el pase a cuartos de final de la Euroliga, tras doblegar durante 35 minutos a uno de los mejores equipos del continente como es CSK de Moscú y tras recuperar jugadores importantes como Shengelia y Garino. “Hay que tener la predisposición de hacer muchas cosas bien a un nivel muy alto de intensidad, de ambición y de fe”.Un encuentro, donde Sito Alonso podrá contar con la nueva incorporación, Manu Lecomte. “Lo veo súper positivo, súper enérgico, súper listo… y creo que en un momento determinado, aunque todavía no tiene un conocimiento exhaustivo de todo lo que estamos haciendo, pero nos podría ayudar sobre todo por su predisposición al trabajo en estos primeros días”, comenta el técnico universitario.

El técnico también se ha referido a la situación que está atravesando Sadiel Rojas señalando que "respeto lo que ha dicho Alejandro Gómez. Para mi Sadiel Rojas es un jugador muy honrado, es muy buena persona y lo sucedido el pasado domingo en Fuenlabrada no lo entiendo. Durante la semana trabajamos una serie de jugadas en las que buscábamos la falta de ataque del rival. Hubo tres acciones en las que Sadiel realizó bien su trabajo y como entrenador no entiendo que no se señalara ninguna de estas acciones. Nosotros necesitamos que Sadi siga siendo fiel a su forma de jugar".