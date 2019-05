Sito Alonso renueva con UCAM Murcia CB para las dos próximas temporadas

Como hemos adelantado a lo largo de la semana y el propio técnico confirmó el pasado martes en COPE Murcia cuando indció que "el futuro de Sito Alonso se iba a cerrar antes del final de la semana". La noticia se ha confirmado en la tarde de este jueves cuando el club universitario, a través de un vídeo en la red social twiter, ha adelantado la continuidad en el club del entrenador madrileño. Sito manifestó en la citada entrevista que "en Murcia estoy muy bien, me he vuelto a senitr entrenador y aquí he encotrado lo que en experienicas anteriores no tuve. El asunto económico no va a ser problema y en el resto de cuestieones tenemos mucha afinidad".

Tras lograr el objetivo de la permanencia, el UCAM Murcia CB y Sito Alonso han llegado a un acuerdo para renovar sus caminos juntos. Será, por tanto, el entrenador del conjunto universitario para las dos próximas temporadas.

Sito Alonso llegó a Murcia el pasado 28 de enero para dirigir un equipo que estaba en los puestos de descenso en la Liga Endesa. Con un balance de 7 victorias en 16 partidos, el conjunto murciano logró eludir el descenso y finalizar la competición doméstica en el puesto décimo cuarto. Además, entró en la historia de la Liga Endesa, con dos hitos: superar los 300 partidos y entrar en el top 25 de entrenadores con más encuentros dirigidos.

Unas cifras que seguirán creciendo en el UCAM Murcia CB. Un proyecto que aúna ambición e ilusión para las próximas temporadas. Desde la temporada 2012/2013 ninguno de los inquilinos del banquillo universitario había renovado su compromiso con el club. El último fue Óscar Quintana, quien en la siguiente campaña fue sustituido por Marcelo Nicola. Posterioremente y por diversas circunstancias, Diego Ocampo, Fotis Katsikaris e Ibon Navarro no han ampliado su compromiso. A lo largo de la tarde del jueves los aficionados han venido mostrando su satisfacción por la renovación del compromiso del entrenador que ha salvado al equipo en una situación muy complicada en la temporada que finalizó el pasado domingo.