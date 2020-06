Sito Alonso: "Lo que no sea lograr un gran éxito será un fracaso"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha dejado claro que la plantilla que manejará la temporada 2020/2021 tendrá "un perfil más colectivo y una nueva energía" y ha admitido que en esta última campaña "ha faltado continuidad por los temores que causaron algunas derrotas", aspecto en el que deben incidir para no cometer los mismos errores.

Alonso, quien también ha afirmado que "todo lo que no sea conseguir cosas que no se han logrado aquí será un fracaso personal" y ha remarcado que no está en el UCAM CB "para luchar por evitar el descenso".

El técnico grana ha hablado de cuestiones deportivas en la presentación de la campaña de abonos para la siguiente temporada y ha tocado la fibra de lo emocional.

"Hacía mucho tiempo que no me sentía tan identificado con algo como en Murcia. Quiero estar aquí y tengo una deuda pendiente con el club a nivel de resultados. No estoy contento con ellos, aunque con algún golpe de fortuna los mismos hubieran cambiado. Hay bastantes cosas que podemos variar para que los de la próxima temporada sean más positivos", ha reconocido.

Según Alonso, "el primer objetivo es construir un equipo 100% corazón". Para lograrlo, el contacto con Alejandro Gómez es constante. "Con Alejandro hablo hasta cuatro o cinco veces al día sobre los jugadores que queremos y hemos conseguido que venga el máximo anotador de la Liga en Grecia, Conner Frankamp, y ese así porque este club tiene algo".

Al analizar lo hecho en esta campaña, en la que el UCAM CB ha sido decimosexto y antepenúltimo clasificado con siete victorias y 15 derrotas, Sito Alonso ha declarado que "el ritmo de juego no fluyó como debía fluir excepto en algunos partidos como ante el Valencia Basket o el Barça".

"Faltó continuidad por una cuestión mental que motivó el hecho de perder partidos que teníamos casi ganados, lo que generó temores, y queremos un perfil más colectivo en la plantilla, que tendrá una nueva energía", ha resaltado.