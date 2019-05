Sito Alonso: "Que nadie nos de por muertos"

Se avecina una semana fundamental. El UCAM Murcia CB afronta dos partidos en menos de 48 horas que serán fundamentales para encarar el objetivo final. El mal partido ante Gipuzkoa Basket ya está más que acabado. “Yo he visto al equipo igual de lo dolido que la sensación que tengo yo. Quizás no esperaban jugar un partido tan raro y tan desafortunado como el que jugaron contra el GBC, sobre todo por la línea que llevábamos. Creo que en este momento todavía estoy más seguro de las cosas que hemos hecho y de la confianza que tengo en cada uno de los jugadores”, comenta de forma contundente Sito Alonso.

El entrenador del UCAM Murcia CB, vuelve este jueves al primer equipo que dirigió en la Liga Endesa, un conjunto que está inmerso en la lucha por los playoff. “Destacaría sobre todo a Marko Todorovic. Está siento una de las claves. Creo que es mucho mérito del trabajo colectivo que están haciendo… y vamos a tener que hacer un gran trabajo para evitar que las cosas buenas que hacen, las hagan con facilidad. Nos enfrentamos a un equipo que está jugando un baloncesto increíble. Pero lo más importante es que focalicemos que en este momento, nadie se juega más que nosotros. Nadie. Y el otro día, lo focalizamos un poquito mal”.

El entrenador madrileño ha valorado positivamente la reunión que realizaron los jugadores tras la derrota ante el Delteco GBC, motu proprio. Asegura tener plena confianza en sus jugadores. “Esa reunión fue un gesto que quisieron hacer inmediatamente después del partido. Tomar esa decisión fue un gesto muy bueno. Estoy seguro que cuando a la gente no le importa, es muy difícil mantener ese tipo de reunión. Para mí no confiar en este equipo, tal y como he visto su evolución, sería, para mí, casi una falta de respeto”.

Por último, Sito Alonso ha querido dejar bien claro que “puede pensar la gente que nosotros estamos muertos. Aquí no está muerto nadie. Aquí estamos preparados todos para lo que pase”, también, respecto a Askia Booker, ha sentenciado “confío en Booker cien por cien, en Booker y en toda la plantilla”.

El encuentro ante el Divina Seguros Joventut, tendrá lugar el próximo jueves a las 21:30 en el Olimpic de Badalona.