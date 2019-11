Sito Alonso: "El partido ante el FC Barcelona es un test duro y motivante"

Ha sido una semana que marcada en su inicio por cómo se produjo la última derrota en Liga Endesa ante el Herbalife Gran Canaria. El equipo universitario sufrió dos acciones arbitrarias un tanto polémicas, que Sito Alonso ha querido aclarar. “A la vuelta del viaje pensé mucho en ese último minuto. En primer lugar no me parece bien la reacción que tuve cuando fui al túnel de vestuarios. Podía haber esperado dentro para hablar tranquilamente. Y segundo he intentado analizar esa falta. ¿Qué puedo yo hacer? Intentar enseñar a Marques que tipo de acción tiene que hacer con sus manos para que no piten esa falta de ninguna manera. Para mí no la hay en función del criterio que estamos hablando, pero las decisiones en esos momentos no son fáciles para nadie. Y, sobre todo, cuando estás hablando de un árbitro que es top en Euroliga lo único que tienes que hacer es pensar que ha podido ver en esa situación y respetarlo. E intentar aprender”. Ha comentado tajantemente Sito Alonso.

Tras este encuentro, toca recibir a una de las mejores plantillas de Europa. Un equipo plagado de estrellas que está rindiendo a máximo nivel en competición doméstica y en la Euroliga. Precisamente esta semana llega a Murcia tras disputar dos partidos europeos en casa. “Muchas veces depende como han vivido sus partidos. Vamos a ver como se enfrentan hoy a Maccabi. Pero tal y como están haciendo las rotaciones y como estamos llevando los partidos no creo que el cansancio sea algo de lo que nos podemos aprovechar. Nos tenemos que aprovechar de las cosas que podemos hacer bien. Este tipo de equipos se tienen que sentir incómodos en todos los aspectos. La afición tiene que ser la del partido contra Valencia y nosotros tenemos que tener ese mismo ritmo para tener opción de competir. Estamos hablando de una plantilla que es muy difícil encontrar un punto débil. Tenemos que estar muy concentrados para competir”.

La plantilla del UCAM Murcia tendrá para esta semana fuera de la convocatoria seguro a Dusan Sakota. El serbo-griego tiene cuenta con una artritis postraumática en el pie debido a constantes microtraumatismos y se ha decidido pararlo hasta que esté en plenas condiciones. “Él necesita estar perfectamente a nivel físico para sacar todo su baloncesto y ayudarnos, que estoy convencido que lo voy a hacer. Hay que cuidarlo. Queremos que esté perfecto”, comenta Sito Alonso. Esta semana, como la anterior, también ha sido complicada en los entrenamientos del conjunto universitario. El entrenador ha reconocido que "hay un jugador, para mi muy importante, que es muy complicado que pueda jugar". Todao apunta a que este jugador es Askia Booker, quien no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros, aunque el técnico no ha querido desvelar el nombre del jugador.