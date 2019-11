Sito Alonso: "Si no estás muy concentrado es difícl ganar en Manresa"

Nueva salida del UCAM Murcia CB, que viaja a Manresa para enfrentarse a un equipo que ha sufrido muchos contratiempos a lo largo de la temporada. El Baxi Manresa, que este año está disputando la Basketball Champions League, aunque le ha tocado descansar esta semana, ha sufrido lesiones en algunos de sus jugadores importantes como Pere Tomas, Eulis Báez o Ferrari entre otros. A pesar de todo, están haciendo un buen baloncesto y se le han escapado partidos que había disputado muy bien en canchas difíciles. Por su parte el UCAM Murcia, que perdía la pasada semana a Sakota y Booker por lesión, espera que puedan recuperarse para jugar este fin de semana. “Los dos han ido evolucionando durante la semana. Askia ha podido hacer algún entrenamiento aunque no está claro que pueda estar. Y Sakota, depende la situación del resto de compañeros si él está a un tanto por ciento un poco más alto de lo que yo pido como mínimo, pues estará dentro de los elegidos. Vamos a ser optimistas”, comenta Sito Alonso.

El Nou Congost es una de las pistas más complicadas de la Liga Endesa. Históricamente para el UCAM Murcia es una en la que menos partido ha conseguido ganar, sin embargo, la victoria de la temporada pasada en una situación tan difícil, hace que en estos momentos suponga un gran recuerdo para la afición. Sito Alonso ha valorado el momento en el que se encuentra ahora el rival. “Tienen muy claro a lo que juegan. Contando con Toolson en su mejor forma, su nueva incorporación y la madurez de la mayoría de jugadores que van adquiriendo a lo largo de los partidos, le hace un equipo súper peligroso, más si cabe en casa. Es muy difícil sacar una victoria si no estás muy concentrado”.

A medida que avanza la temporada, el técnico madrileño, ha querido destacar que el equipo está mejorando y que se siente “muy orgulloso. Estoy notando que se está generando algo especial en el equipo. Con el aficionado, con el ambiente del equipo, con la propia unión de los jugadores… esto es lo que me interesa a mí. Venir a competir a Murcia no es fácil para ningún rival y, excepto contra el Real Madrid, cualquier rival no puede decir que nos va a ganar fácil fuera de casa. Y esta de Manresa es una prueba, en un campo en el que el ambiente es fuerte, vamos a ver si somos capaces de mantener este nivel competitivo y llevarnos la victoria”.