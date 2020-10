Sito Alonso espera la mejor versión de su equipo para superar a Casademont Zaragoza

Con un balance de tres victorias y dos derrotas, se presenta el UCAM Murcia en el Príncipe Felipe de Zaragoza. Enfrente un rival que viene de disputar las semifinales de la Final a 8 de la Basketball CL, pero que no ha arrancado muy bien la competición doméstica (1-4). Un dato que no refleja para nada la calidad y el nivel de la plantilla. “Tienen 5 o 6 jugadores de nivel Euroliga. El año pasado iban terceros en liga regular justo antes del confinamiento. En el momento que tengas una relajación no es que suponga una derrota segura, es que no tienes opción de competir”.

Precisamente, para poder competir, el técnico madrileño ha preparado un plan de partido donde destaca especialmente la defensa de su juego exterior. “Sobretodo el tener un control muy grande de sus exteriores. Hay que tener una capacidad defensiva exterior muy grande y una disciplina muy grande a nivel ofensivo también. Y luego intentar que se parezca la disciplina del rebote lo máximo posible al partido contra el Baskonia y en nada al partido contra Andorra, ¿no? Esto tomando como referencia nuestras dos salidas en lo que llevamos de temporada”.

En las últimas visitas, no le ha ido muy bien al UCAM Murcia por tierras aragonesas. El inicio del partido puede marcar el ritmo. Pero Sito Alonso cree que es más importante empezar bien para el UCAM Murcia. “Todo proyecto necesita su tiempo y creo que el equipo que tienen con la veteranía que tienen, no les va a importar el inicio, porque no hay público. Empezar bien creo que es más importante para nosotros”.

De cara al parte médico, no se prevé ningún inconveniente. “Creo que llegarán todos. Vamos a esperar para ver cómo va la evolución... Pero la idea es que lleguen todos al partido del domingo”.

El encuentro se disputará el próximo domingo 18 en el Príncipe Felipe de Zaragoza a las 17:00.