Sito Alonso: "No debe haber problemas para seguir en Murcia

Sito Alonso ha atendido este martes los micrófonos de COPE Murcia para hacer balance de lo que ha sido la temporada que acaba de finalizar. El técnico madrileño afrontaba el reto de salvar UCAM Murcia CB de una situación apasionante. Sobre cómo ha sido este reto ha indicado que "ha sido apasionante e intenso. Cuando llegué me encontré con una plantilla muy tocada y no arrancamos bien. La llegada del parón de la Copa del Rey nos vino muy bien para trabajar y dar la vuelta a la situación. A Murcia vine con el objetivo de buscar la clasificación para disputar los play off, no quería que nos plantearamos como gran objetivo eludir el descenso, intenté inculcar al equipo que había que ser ambiciosos. El balance sólo puede ser positivo tanto en lo personal como en lo deportivo".

Para Sito el peor momento de la temporada fue tras el partido ante GBC "después de aquella derrota todos nos daban por muertos y hubo que trabajar para dar un giro en la situación ya que teníamos otra final en Badalona y ese día todo cambió, aquel día resucitó el equipo. Aquel día jugamos un baloncesto brillante en los primeros diez minutos de partido".

Alonso manifestó al final del encuentro del pasado domingo que en Murcia se había vuelto a sentir entrenador "la verdad es que en este tiempo ha recuperado una serie de sensaciones que no tenía. En Barcelona no me llegué a sentir del todo entrenador. No logré conectar con la plantilla como a mi me gusta. Aquí hemos conectado rápidamente y hemos logrado salvar la situación".

Para seguir aquí en Murcia qué tiene que pasar "no muchas cosas, más cuestiones deportivas que económicas. La comunión es total. Estoy seguro que durante esta semana va a quedar todo cerrado". "En Murcia me he encontrado un gran ambiente y siento reconfortado,además hemos conectado con la afición".