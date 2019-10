Sito Alonso: "Cuando tienes un mazazo como el del otro día hay que tirar por el lado positivo"

El domingo queda muy lejano pero ha dejado algunas pautas muy positivas para encarar el siguiente encuentro de la Liga Endesa que van a disputar el UCAM Murcia CB y el Monbus Obradoiro. “Estoy encantado de cómo el equipo llevó el partido del domingo. Hay muchísimas cosas que se hicieron bien. Por tanto, lo que hemos hecho es reforzar esas cosas, que son las que nos van a ayudar a ganar partidos”. Para entender mejor la manera de encarar el próximo encuentro, Sito Alonso ha expuesto una anécdota que le sucedió esta semana con un aficionado por la calle. “Se dirigió a mí y me dijo: “bueno, vamos a la Copa seguro ¿no?”. Y esta vez le contesté, “mira, sí”. Obviamente, no estoy pensando en la Copa, pero ese carácter es el que yo tengo. Cuando tienes un mazazo como el del otro día tiro por lo positivo e intento que todos los que tengo a mi alrededor (jugadores y entorno), lo vean”.

El técnico madrileño ha hecho referencia a dos comparecencias públicas de dos de los miembros de su plantilla, haciendo especial hincapié en cómo habían abordado la última derrota. “En primer lugar me quedo con la naturalidad con la que un jugador como Rafa Luz le quitaba importancia a la derrota de Fuenlabrada, dentro de la importancia que siempre tiene perder un partido. Pero me quedo, también, con la rueda de prensa de Askia Booker. Me pareció espectacular. La tranquilidad con la que habló y con la que asumió un rol que se ha ganado por permanecer en esta categoría”.

El Monbus Obradoiro de Moncho Fernández será el rival al que tiene que enfrentarse el conjunto universitario este sábado. Un equipo que tiene un estilo y una filosofía muy definida. “Juegan muy bien a baloncesto. Un equipo que busca las mejores armas que tiene, con la paciencia suficiente para encontrarlas constantemente. Si analizamos sus datos, porque además se puede hacer ya que llevan muchas temporadas con el mismo entrenador, sus primeras vueltas son muy buenas. Porque el rendimiento que saca inmediato en la pretemporada y los jugadores desde el inicio, es muy muy bueno. Es el mérito de haber conseguido una filosofía a lo largo de los años”.

Por último, la afición vuelve a desempeñar un papel fundamental, como ya ocurrió en los dos anteriores partidos disputados en el Palacio de los Deportes. “Son fundamentales para nosotros. Quiero a los que verdaderamente tienen ilusión de conseguir algo con trabajo. Y las cosas cuesta conseguirlas… y hay que trabajar. Lo que no podemos es conseguir algo que no se ha conseguido nunca, sin trabajar”.