Sito Alonso: "En Burgos afrontamos un partido extremadamente difícil"

Una salida contra uno de los equipos que han ganado todos los partidos disputados. Cinco consecutivos. El San Pablo Burgos ha vencido dos encuentros de Basketball CL y Liga Endesa, mostrando mucha solvencia en su juego y haciendo de su campo un fortín. Una buena prueba para medir la ambición del UCAM Murcia CB. “Prueba exigente para nosotros y que nos va a hacer entender la dificultad que tiene ganar fuera de casa para cualquier equipo. Han explotado de una manera increíble en la Liga Endesa. Es un equipo que se ha asentado y, desde lejos, parece que su ambición es máxima. El partido es extremadamente difícil para nosotros. Lo sabemos, y nos hemos preparado para estar muy concentrados durante el mismo. Estamos trabajando durante toda la semana con mucha ambición, y ahora queremos plasmarlo en la pista y fuera de casa”, comenta Sito Alonso.

El entrenador universitario, ha destacado algunos de los datos que más sorprenden en este inicio de temporada. Su equipo lidera la tabla de rebotes capturados, sin embargo, es el que menos tiros libres de toda la Liga Endesa. Esta semana se publicaba un artículo en el que se mencionaba, que Mirotic había lanzado más tiros libres que todo el conjunto murciano. “Yo creo que el tirar de tres no implica que tengas la posibilidad de ir menos al tiro libre. Depende de las situaciones que planteas como poste bajo, cortes… etc. Mirotic es Mirotic y se ha ganado el respeto de todo el mundo a base de trabajo y con una carrera exitosa. Lo que tenemos que hacer nosotros es no despistarnos con este tipo de cosas. Ser muy trabajadores y humildes para poder ganarnos también el máximo respeto”.

El sábado a las 18:00 el Coliseum de Burgos estará repleto por 10.000 personas que auparán a su equipo. Un conjunto con muchas armas diferentes y donde destaca especialmente un jugador en este inicio, Earl Clark. “Tienen muchas armas. Un juego exterior que genera muchísimas cosas, con dos bases muy inteligentes, que además están rodeados de tiradores. Y Clark, para mí puede ser el mejor fichaje de la competición. Un jugador de muchísimo nivel. Es un jugador muy muy talentoso y muy bueno”.