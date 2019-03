Sito Alonso: "La ambición del club está siendo clave en nuestra mejoría"

El UCAM Murcia viaja hasta Fuenlabrada para afrontar su segundo partido consecutivo fuera de casa. Dos exhibiciones ofensivas frente a Tecnyconta Zaragoza y Movistar Estudiantes han permitido a los universitarios salir del descenso, convirtiendo a los pupilos de Sito Alonso en uno de los equipos más en forma de la competición.

“Los jugadores trabajan bien en los entrenamientos y la mentalidad en el equipo ha cambiado. Juguemos contra quien juguemos, salimos a pista pensando que podemos ganar.”

Los fuenlabreños, dirigidos por Jota Cuspinera, encadenan una dinámica positiva tras los triunfos ante Valencia Basket y Breogán y serán un duro rival para el conjunto murciano, tal y como ha afirmado el técnico madrileño: “Es el segundo partido seguido fuera de casa. Ellos tienen jugadores muy expertos como Rowland o Popovic, grandes anotadores y están en un gran momento tras sus últimas victorias. Si no estamos a nuestro mejor nivel, será muy complicado competir ante Montakit Fuenlabrada”.

Sito Alonso tendrá a disposición a todos sus jugadores, a excepción de los lesionados Dejan Todorovic y Kevin Tumba. La nueva incorporación murciana, el base Manu Lecomte, tampoco estará a disponible hasta la próxima semana. “Lecomte es un fichaje muy importante. Su llegada demuestra la ambición del club por seguir mejorando y marca una hoja de ruta de cara al futuro”, ha matizado el técnico del club universitario.

El director de juego belga llega a Murcia tras su paso por la G-League, donde ha cuajado unos números muy buenos (14,1 puntos, 2,1 rebotes y 4,3 asistencias) al servicio del equipo vinculado de Los Ángeles Clippers. “Lecomte nos abre la posibilidad para jugar con dos bases con capacidad de anotación, para presionar más en defensa y para dar descanso a jugadores muy importantes. Su incorporación proporciona una competitividad muy grande. Queremos que en los entrenamientos se luche por ayudar al equipo”.

El encuentro del domingo no será sencillo para el UCAM Murcia, pero contará con el apoyo de una de las mejores aficiones de la Liga Endesa. Cerca de 80 aficionados se desplazarán al Fernando Martín en busca de la tercera victoria consecutiva. “Este público es diferente. No han esperado a que las cosas fuesen bien. Desde el primer momento han mostrado su apoyo y compromiso con el equipo. Su aportación en un campo tan pequeño como el de Fuenlabrada puede ser determinante. Espero que puedan hacer el viaje de vuelta igual de ilusionados que el de ida”. Además, Sito Alonso ha dejado claro su compromiso con la ambición de este club: “La principal causa por la que estoy aquí es por la ambición que noté cuando me llamaron. La actividad que tienen Alejandro o el presidente desborda energía. Es algo que tenemos que transmitir también en la pista. La relajación no forma parte de este equipo.”