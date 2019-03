Sito Alonso: "La afición es el mejor refuerzo para UCAM Murcia CB"

Tras romper la racha de nueve derrotas consecutivas en Liga Endesa, el UCAM Murcia viaja hasta ‘La Fonteta’ en busca de una nueva victoria que le saque del descenso. “Valencia Basket jugó el martes y hoy tiene un partido crucial para su futuro en la Eurocup. Intentamos tener el foco solo en nosotros. Va a ser un partido de dificultad, pero tenemos que conseguir victorias fuera de casa. Nuestro objetivo es ir allí a ganar”, ha apuntado Sito Alonso. Un desplazamiento complicado que los universitarios afrontan con mucha confianza y “motivación” tras el triunfo hace una semana frente al Barça Lassa. “La victoria frente a Barcelona era necesaria. Los jugadores y la afición merecían un triunfo como ese para creer en el objetivo más importante que tenemos: hacerlo lo mejor posible en la Liga Endesa”, ha indicado el técnico madrileño, que considera clave “el trabajo y el esfuerzo” previo al partido del domingo.

Una semana complicada para los murcianos tras la derrota por ocho puntos en la ida de los octavos de final de la Basketball Champions League ante Antwerp Giants. “Al principio piensas que lo que te ha servido contra el Barcelona, solamente con ponerlo en pista, te va a servir frente a Amberes. Los belgas son un equipo muy diferente y el equipo lo entendió un poco tarde. Con 67-67 nadie se pensaba que terminaríamos ocho puntos abajo” ha expresado Sito Alonso. Un “toque de atención importante para todos” para el partido de vuelta:“Estoy convencido de que vamos a pasar. No tenemos que salir a ganar la eliminatoria, sino a intentar ganar la Champions. Ver quién es el rival y no olvidar las cosas fundamentales que nos hacen competitivos.”

Con todos los efectivos disponibles para viajar a Valencia, el técnico del UCAM Murcia ha querido dejar claro que el rebote defensivo no es un problema para Los Tercios. “Barcelona es uno de los equipos que más aportación tiene en el rebote ofensivo. En la primera parte del miércoles no fue un problema del rebote defensivo, sino de posición en el campo, de mentalidad. No estábamos todo lo preparados que debíamos estar” ha declarado el técnico madrileño. No obstante, “Valencia tiene jugadores muy potentes a nivel físico” y, el rebote, será una de las facetas a controlar si los universitarios quieren volver a Murcia con la victoria.

Finalmente, ha querido remarcar la importancia del público para los próximos partidos y para lo que resta de temporada: “La afición es más importante que Sito Alonso, que los jugadores. Nadie es más trascendental ahora mismo que ellos. Es el mejor fichaje que podemos hacer. Sin ellos, seguramente, nada será posible.” Unos cien aficionados del conjunto universitario estarán este próximo domingo en el pabellón de Valencia.