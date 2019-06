Sito Allonso: "UCAM Murcia CB es el proyecto perfecto para mi"

Tras el anuncio de su renovación, era el momento de ponerse de gala y presentar oficialmente ante los medios de comunicación y ante la afición, al entrenador del UCAM Murcia CB para las dos próximas temporadas. Sito Alonso, llegó en un momento complicado para alcanzar la permanencia del conjunto murciano en la Liga Endesa. Tras finalizar el año, en pocos días el acuerdo estaba cerrado.

“Cuando finalizó la temporada creo que todo el mundo dudaba de que pudiera continuar en este proyecto, y el más convencido de hacerlo era yo”, arrancaba su comparecencia Sito Alonso, antes de dar paso a las razones que le habían llevado a renovar. “Cuando tienes liderando un proyecto a una persona con la energía que tiene José Luis, tienes que intentar formar parte de él para ser un granito de arena importante o no, para la lucha que él persigue… que es que la UCAM sea un servicio para los demás, y en este caso para lo que a mí más me importa, que es el baloncesto”, establecía el técnico madrileño como principal argumento. “Segundo, a las personas se les conoce cuando vives un momento difícil. Nosotros en esta temporada lo hemos vivido, ya que hemos estado a punto de perder la categoría. En esos momentos difíciles he sentido el apoyo de todas las personas que rodean al club… y por supuesto de la masa social, que entienden el proyecto a la perfección.” Y tercero y último “yo me muevo por impulsos y por ilusiones. Solo tener la capacidad de ilusionar a la gente que tiene el Presidente, creo que a mí me va a hacer mejor entrenador. No he mirado ninguna situación más porque pienso que esta nos puede ilusionar a todos. Es un proyecto que nos tiene que unir a todos y sin estar todos juntos seguramente es más difícil”, rezaba Sito Alonso para concluir los motivos que le han llevado a continuar dirigiendo el proyecto del UCAM Murcia CB.

José Luis Mendoza: "Mantengo el equipo por la afición"

Antes de la comparecencia de Sito Alonso, el presidente de la entidad, José Luis Mendoza, ha asegurado que la continuidad del entrenador madrileño es garantía “de confianza. Depositamos en él toda nuestra confianza para luchar por cotas más altas”. Así mismo, el máximo mandatario del club, ha recordado que se sigue haciendo historia con las mínimas ayudas posibles. “Tenemos ayudas mínimas por parte de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento. Nos produce muchas tristeza esta falta de apoyo”, acto seguido, ha asegurado que “si José Luis Mendoza mantiene el equipo de baloncesto, es por la afición, que es extraordinaria, aman el baloncesto y reconocen la labor que esta Universidad está haciendo por el deporte del baloncesto”. De esta manera concluía el presidente de la UCAM.