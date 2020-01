Sergio Aracil, técnico del filial, será quien dirija al UCAM Murcia CF, tras la destitución de Miguel Rivera, en el partido del próximo domingo, a las 12 del mediodía, frente a la Balompédica Linense en La Condomina. El entrenador alicantino ha asegurado que se toma como un premio el poder sentarse en el banquillo y no piensa más allá de lo que pueda suceder. Tras el despido del anterior entrenador se espera que sean muchos los técnicos que se dejen ver por las gradas del estadio para observar a los universitarios, un equipo necesitado de sumar victorias para seguir pensando en escalar posiciones en la tabla clasificatoria o conformarse con pelear por eludir el descenso.

El míster ha comenzado subrayando que “estoy agradecido al UCAM Murcia por la oportunidad y la confianza. No es una situación fácil porque tenemos poco tiempo para preparar el partido, pero no lo veo como un marrón. Estoy ilusionado y confiado en que vamos a hacer un buen partido. Soy entrenador del club, han considerado que ayude al primer equipo este domingo y estoy encantado de hacerlo", aclaró.

Sobre el rival, Sergio Aracil ha explicado que "el Linense viene de una buena racha. Lo que hemos visto de ellos es que el entrenador va metiendo matices, alterna varios sistemas y estamos preparados para cualquier cosa que nos proponga. Tiene un buen presupuesto y parece que va a ir para arriba. Pero no le tenemos miedo, estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido".

El técnico universitario ha añadido que "estamos valorando aún lo que vamos a hacer, pero lógicamente no vamos a dar pistas al rival. Una de nuestras bazas es que el rival no me conoce y creo que es una de las oportunidades de cara al domingo. Vamos a dormir poco y a trabajar mucho. Estamos preparando el partido desde ayer por la noche".

Esta mañana, antes de su comparecencia ante los medios, el técnico universitario ha dirigido el entrenamiento de la primera plantilla tras el partido frente al Atlético Sanluqueño. Me gusta mucho dialogar con los capitanes y tener feedback, así me pueden transmitir sus sensaciones y darme un diagnóstico. El objetivo no es otro que buscar soluciones e ir de la mano".