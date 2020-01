Sergio Aracil: "Me enorgullece que los jugadores tengan confianza en mi"

El entrenador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha atendido a los medios de comunicación en El Mayayo en el entrenamiento previo al desplazamiento a Marbella.

Sergio Aracil ha asegurado estar "contento de completar una semana con el equipo y poder trabajar el día a día con tranquilidad y con tiempo. El domingo queremos dar la sorpresa, ya que el Marbella lleva un año sin perder en su campo. Me encuentro contento, los jugadores están cómodos conmigo y yo me siento bien con ellos. Estoy muy feliz también con el cuerpo técnico”. Sobre la posibilidad de continuar ha indicado que "nos marcados dos semanas. Después del partido del domingo tomaremos una decisión. A mi me gustaría seguir y quiero agreceder a los jugadores sus muestras de apoyo".

“Hay que esperar al domingo, a ver cómo salen las cosas y a partir de ahí el club tendrá que tomar una decisión. Yo soy una persona de club y me quedaré contento pase lo que pase”

El entrenador ha calado muy bien entre los futbolistas del conjunto universitario. “Si en tan poco tiempo ha habido jugadores que han apoyado mi trabajo, eso me enorgullece y es un premio para mí y mi cuerpo técnico, pero al final eso no significa nada. Estamos congeniando bien, creo que tenemos mucho que mejorar y con tiempo, este equipo va a hacer una segunda vuelta muy buena”, aseguró Sergio Aracil.

El alicantino ha dado algunas pistas respecto a los jugadores que pueden conformar el once universitario en Marbella. “Va a haber pocos cambios. Es verdad que tuvimos un error defensivo, pero nuestro portero solo tuvo que realizar una intervención en el partido. Eso indica que el rival tuvo mucha efectividad. Yo no voy a castigar a nadie por un error, fue un episodio puntual. Hay que mejorar cosas del equipo pero no castigar individualmente”, concluyó.