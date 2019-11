Saúl Craviotto quiere batir el récord de medallas de David Cal

Saúl Craviotto (Lleida, 1984) tiene en su palmarés cuatro medallas olímpicas (dos de oro, una de plata y una de bronce). El próximo verano podría culminar su carrera deportiva logrando la quinta presea en Tokio 2020 ya que es uno de los integrantes del K4 español, una de las grandes bazas del equipo español para los próximos Juegos Olímpicos. Si lograra subir al podio alcanzaría a David Cal con cinco medallas en la cúspide del deporte español.

El piragüista ha estado en la Universidad Católica de Murcia y ha aprovechado para analizar su momento actual y la posibilidad de ganar otra medalla olímpica en en 2020: “Si me dicen que iba a ganar una sola medalla olímpica cuando empecé a competir no me lo hubiera creído. He superado con creces todas mis expectativas. Cualquier línea roja que me haya marcado en mi carrera deportiva ya la he rebasado y estoy viviendo un sueño. Llegados a este punto tengo ganas de más. Me encuentro muy bien físicamente y la ilusión sigue intacta. Creo que podemos hacer algo grande en Tokio y estamos trabajando para ello”.

Además, está entre los favoritos para ser designado el abanderado de España en la ceremonia de inauguración de Tokio 2020: “Me haría mucha ilusión ser el elegido y sería la persona más feliz del mundo. Lo máximo a lo que puedo aspirar es a portar la bandera de mi país. Si deciden que no soy yo, apoyaré a quien la lleve e iré por detrás muy orgulloso. No vamos como diferentes selecciones o equipos, vamos como España y nuestro objetivo es traer el máximo de medallas para nuestro país”.

David Cal, que actualmente trabaja en el Servicio de Deportes de la UCAM, ha comentado con él la posibilidad de que consiga su quinta medalla olímpica y le alcance en el palmarés español: “Lo veo capacitado para ello. Lleva una trayectoria envidiable y tiene a tiro la quinta medalla que podrían ser seis si fuera a por dos distancias. Yo le daré la enhorabuena en cualquier caso y estaré muy contento por él”.