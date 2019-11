Santa Coloma remonta a ElPozo Murcia FS en un partido con final polémico (3-2)

ElPozo Murcia FS ha comenzado el difícil mes de noviembre con una sorprendente derrota en Badalona ante Industrias García en un partido en el que los de Diego Giustozzi llegaron a ir ganando 0-2. Los murcianos se han visto superados por un rival que creyó más que ellos en la victoria. La polémica se desató en el último segundo de partido cuando Andresito lanzó un doble penalti que paró el guardameta local y en el rechace Paradynski lograba el tanto del empate. Los colegiados, que no habían señalado el final del encuentro, se vieron abrumados por las protestas locales y tras consultar con los auxiliares de mesa estos les comunicaron que el gol había sido fuera de tiempo.

La primera acción ofensiva del encuentro la protagonizó Álex Verdejo, que probó a Espíndola, con un disparo que iba dirigido a la escuadra. Un minuto más tarde, los de óscar Redondo volvieron a llegar con peligro a la portería visitante con un tiro cruzado de Bruno Petry al cuál no llegó por muy poco Albert Cardona. Acto seguido, el ex de Pescados Rubén Burela se volvió a plantar solo ante Espíndola, pero el meta del ElPozo Murcia acabó deteniendo el mano a mano.

Sin embargo, a pesar de haber contado con las primeras ocasiones del duelo fue ElPozo Murcia el que logró tomar la ventaja en el marcador en el Olímpico de Badalona. Álex aprovechó el balón filtrado por Darío al corazón del área para marcar el primer tanto del partido en el minuto cinco. Siete minutos más tarde, en el doce, rentabilizaron una combinación para que Andresito acabase enviando el balón al fondo de la red de la meta defendida por Miquel Feixas.

Sin embargo, los colomenses, que habían hecho méritos previamente, encontraron la recompensa inmediatamente. Dos minutos de total efectividad por parte de Industrias Santa Coloma sirvieron para que la escuadra catalana empatase el partido a falta de ocho minutos para la conclusión de los primeros veinte minutos. En el doce, y a escasos segundos del gol de Andresito, Bruno Petry logró superar a Espíndola para recortar distancias en el marcador.

Un minuto más tarde, la escuadra colomense volvió a ver puerta esta vez por medio de Well al transformar con un punterazo un balón suelto al borde de la línea de penalti. La igualada llenó de confianza al conjunto blanco a la par que a la escuadra rojilla le aumentaron las dificultad para deshacerse de la presión local. El tiempo muerto solicitado por Giustozzi al filo del descanso hizo que su equipo volviese a entrar en el partido tras unos minutos de desconexión.

Tras el paso por vestuarios, ElPozo Murcia saltó con un plus de intensidad más que su rival lo que le favoreció para hacerse con el control del partido durante sus primeros compases. Sin embargo, el cuadro local no tardó demasiado en zafarse de la presión igualándose las fuerzas sobre el parqué. En el veinticinco, Álex tuvo en sus botas la oportunidad de desnivelar el marcador tras cazar un balón al borde del área que repelió Miquel Feixas. Darío también probó fortuna con un disparo escorado que no acabó viendo puerta. Los de la Región de Murcia volvieron a tomar el tiempo del partido, mientras que, los de Óscar Redondo se sintieron cómodos buscando el tanto del desempate saliendo a la contra.

Con la igualdad en el marcador, los visitantes arriesgaron con portero-jugador. A falta de dos minutos para el final, Álex tuvo en sus botas el tercero de su equipo, pero con todo a placer y bajo palos su disparo, demasiado flojo, lo acabó atrapando el cancerbero del equipo blanco. A falta de un minuto para el final, los locales sacaron provecho de una falta lateral para que Bruno Petry, a pase de Sepe, acabase enviado el esférico al fondo de la portería tras tocar Espíndola el balón previamente. A falta de un segundo para el final, Andresito tuvo en el empate, pero el lanzamiento de diez metros lo acabó deteniendo Miquel Feixas. A pesar de que Paradynski cabeceó el balón al fondo de la red, la pareja arbitral, tras cotejarlo con los árbitros asistentes, decretaron que el gol estaba fuera de tiempo.