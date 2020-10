Salvador Rincón: "Nuestros protocolos son muy completos"

En Cope Murcia hemos querido descubrir el protocolo sanitario en el fútbol no profesional tanto en ámbito nacional como en ámbito regional, de la voz de Salvador Rincón, asesor jurídico de la Federación Murciana de Fútbol.

Salvador ha explicado el protocolo que siguen nuestros clubes de la Región de Murcia y en esto consiste:

En competiciones de ámbito nacional, las cuales depende la Real Federación de Fútbol, tras detectarse un positivo en la plantilla, se le tiene que comunicar un informe a la federación sobre las circunstancias del positivo, el cual debe de poner según el criterio del jefe médico del club si se debe o no aplazar un partido, aunque la decisión de jugar o no, recae sobre el juez de competición.

En este caso cuando salta un positivo, algo que sucedió esta jornada en Tercera División con el Mazarrón FC, el protocolo especifica que el equipo debe parar los entrenamientos y confinarse 7 días y después realizar a la plantilla los test PCR por si hay un nuevo positivo.

Otro caso diferente es el del Olímpico de Totana, que, tras estar el municipio confinado, el club no puede disputar ningún partido fuera ni dentro hasta que la condición de confinamiento de Totana se elimine, lo que ha provocado el aplazamiento de las dos primeras jornadas de liga.

En este protocolo, Salvador Rincón ha recordado que solo se recomienda, pero no es obligatorio para los clubes, la realización de test 72 o 48 horas antes del inicio de la competición, aunque desde la Real Federación Española de Fútbol se ha enviado una ayuda en forma test a los clubes para poder poner esta condición obligatoria.

También, el asesor de la Federación Murciana ha recordado que el protocolo obliga a crear a un jefe médico en cualquier club, quien debe saber los motivos del positivo o posible positivo dentro de una plantilla.

Otro aspecto, es el cumplimiento de una declaración responsable, que consiste en dar fe de que todos los componentes de un equipo se encuentran en óptimas condiciones. Una declaración que los miembros de una plantilla deben cumplimentarla cada 15 días y en caso no hacerlo, se le bloquea la licencia federativa y no podrán jugar. Es tan importante esta declaración, que, si un club no la realiza, se le puede dar el encuentro por perdido 3-0 y perder los puntos.

En competiciones no nacionales, el protocolo ya depende de cada región y de la Federación regional del lugar, es decir, por ejemplo, desde la Preferente hasta el fútbol base, se rige por el protocolo elaborado por la Federación Murciana de Fútbol.

Por último, Salvador Rincón ha querido transmitir tranquilidad desde la Federación que se está realizando un seguimiento exhaustivo a todos los clubes y que se está haciendo todo lo posible para que se disputen las competiciones.