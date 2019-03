Y saltó la locura en el Palacio de los Deportes

Saltó la sorpresa en el Palacio de los Deportes de Murcia con la victoria de UCAM Murcia CB ante el FC Barcelona. El campeón de la Copa del Rey, después de dos semanas consecutivas ganando todos sus partidos tanto en Copa como en Euroliga se han visto superados por un equipo, el de Sito Alonso, que siempre ha creído que sería capaz de superar a los azulgranas. El encuentro ha tenido un final polémico ya que la penúltima acción de ataque del conjunto de Pesic se saldó con balón perdido por los visitantes. El tercer colegiado, Carlos Merino, marcó balón para UCAM pero sus compañeros han preferido visionar el Instant Replay, y después de casi cinco minutos y no teniendo claro lo sucedido han determinado que era lucha con lo que se veía favorecido el Barça que tenía poco más de 4 segundos para buscar una canasta ganador. El balón llegó a las manos de Kuric, muy acertado toda la tarde, que no consiguió anotar y los universitarios se hicieron con el rebote. De esta forma la victoria se quedaba en Murcia, la primera en la competición doméstica en este año 2019 y al mismo tiempo la primera en liga de Sito Alonso. El Palacio estalló de júbilo para celebrar un triunfo balsámico que hacer recuperar la ilusión del aficionado y abre las puertas para seguir soñando con no terminar la temporada sufriendo.

El partido arrancó con un Barcelona que buscaba abrir distancias ante un rival que llegaba con la moral frágil y después de 21 días sin competir. Esta circunstancia se notó en exceso. El FC Barcelona, en los comienzos del segundo cuarto se colocaba 10 puntos por encima (15-25). En este momento los locales se dieron cuenta que era posible soñar con el triunfo y comenzaron anotar desde la línea de tres puntos, Rudez, Doyle y Askia Booker. Aunque el cuadro visitante tenía el control del rebote los de Sito Alonso trabajaron con intensidad en defensa para llegar al descanso ganando 34-33 que servía para despertar a una afición que andaba un tanto molesta en los últimos tiempos.

En la segunda mitad el partido ha estado marcado por la igualdad sin que ninguno de los dos equipos abriera una brecha importante. Sito Alonso movía sus piezas para mantener a todos los jugadores concentrados y confiantes en lograr un triunfo vital. El Barcelona, que dominaba el rebote, no se mostraba acertado en los tiros libres y los colegiados comenzaron a tomar una serie de decisiones que metieron aún más en el partido a la afición local. En la recta final Doyle y Booker tomaron el liderazgo del equipo asumiendo todas las responsabilidades ofensivas que llevaron a UCAM a un triunfo que servía acabar con una racha muy negativa en la liga ENDESA. Ahora los universitarios afrontan el próximo miércoles en Amberes, ante el Telenet, el partido de ida de los octavos de final de Champions.