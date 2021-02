Salmerón: "Urge ganar ya en la segunda vuelta"

El entrenador José María Salmerón ha comparecido ante los medios de comunicación de cara al próximo partido de Liga. El almeriense ha declarado que "nos urge ganar. En una competición tan corta tienes que ganar sí o sí. El otro día merecimos ganar, pero el fútbol es así. El domingo recibimos a un equipo que viene de hacer las cosas bien. Es el momento clave para ganar y dar un paso importante en la clasificación".

"Yo me encuentro bien viendo al equipo entrenar día a día. Esto es fútbol y pasan estas cosas. Son cosas inexplicables que te hacen meterte en esta mala dinámica. Todo sería distinto si hubiéramos sumado un triunfo semanas anteriores. La única forma para romper esta racha es ganando", añadió.

Para ello, el UCAM Murcia tendrá que vencer al Betis Deportivo en el BeSoccer La Condomina. El conjunto andaluz llega tercero en la tabla y suma tres victorias consecutivas en Liga. "Ellos son un equipo dominador, que juega muy bien al fútbol. Es una plantilla con mucho talento, juventud y tienen atrevimiento. Nosotros lo que tendremos que hacer es seguir por el camino de la semana pasada y tener un pelín de suerte. Tenemos armas suficientes para hacerles daño y recuperar esa solidez defensiva que tuvimos en la primera vuelta", analizó Salmerón.

El técnico almeriense no podrá contar con Rafa de Vicente y Viti por lesión para este fin de semana. Sobre el posible once del domingo, Salmerón ha declarado que "cuando tienes estos problemas tienes que solventarlos. Tenemos nuestras armas y hemos trabajado durante toda la semana en sacar un equipo equilibrado, dominador y que minimice el potencial del Betis Deportivo".

Para finalizar, el entrenador universitario ha subrayado que "no le tenemos miedo a nada. Al final trabajamos para hacerlo de la mejor manera y ganar. Si no lo conseguimos, nos queda cuatro partidos más. No ganar es un problema porque todo se comprime más. Es una competición muy complicada y todos queremos estar en la 1ª División RFEF la próxima temporada".