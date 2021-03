Salmerón: "Tenemos que estar preparados para la tensión del partido"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha atendido a los medios de comunicación en El Mayayo antes de la sesión matinal del viernes.

Salmerón ha valorado el encuentro del próximo domingo y ha explicado que “va a ser un partido complicado, de emoción y tensión. Esperamos conseguir los tres puntos”. Respecto a lo importante que es el partido, el entrenador almeriense ha insistido en que “cuanto más preparado estés para el partido, mejor será. Estamos tranquilos, pero tenemos que estar preparados para que esa tensión no pueda con nosotros”.

El Murcia ha cogido una dinámica positiva desde la llegada de Loreto. José María Salmerón explica que “a mí lo que me preocupa es que mi equipo esté bien y mejore en los aspectos en los que hemos estado un poco peor. Vamos recuperando a gente que nos ayudará a estar al 100%. Estamos siendo determinantes ofensivamente y generamos ocasiones de gol”.

En la primera vuelta, los granas remontaron el encuentro tras un gol inicial de Rafa de Vicente. “No lo tomo como revancha, quiero conseguir los tres puntos. Nos ganaron allí cuando teníamos el partido controlado y no supimos manejar esa fase del partido, cometimos unos errores que nos penalizaron. La clave de estos partidos está en no tener errores y ser un equipo fuerte, tanto en ataque como en defensa”, matizó el técnico universitario.

En cuanto a los favoritos, Salmerón cree que “en estos partidos no hay favoritos. Estamos cerca de conseguir el objetivo, pero no está hecho. Me da igual el favorito, nosotros queremos los tres puntos”.