Salmerón: "Poco a poco el equipo está siendo más fuerte"

El técnico José María Salmerón ha atendido esta mañana para valorar la actualidad del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol antes de su debut liguero frente al Sevilla Atlético.

El almeriense ha declarado que "por fín llega la competición después de una pretemporada muy larga con muchos meses de trabajo. Poco a poco el equipo se va viendo un grupo fuerte y que juega cada vez mejor. Sabemos que tenemos un partido complicado pero vamos con la intención de ganar".

El domingo, a las 11h, el conjunto universitario se medirá al filial del Sevilla Atlético en el Estadio Jesús Navas. Sobre su rival, el míster ha analizado que "ellos tienen dos aspectos muy importantes sobre todo al inicio del campeonato: la intensidad que tienen por su juventud y su calidad individual. Es un equipo que juega un ritmo muy alto capaz de lo peor y de lo mejor a lo largo de un partido. Tenemos que estar preparados para ese escenario".

"Nosotros queremos ganar cada partido porque es una competición corta. Esto es nuevo para todos. Nuestro objetivo es conseguir la primera victoria, pero que no pasa nada si ganamos, perdemos o empatamos", añadió.

El UCAM Murcia viene de ganar al Moralo en Copa RFEF y únicamente contará con la baja del lateral Viti para esta jornada. "Como entrenador siempre soy ambicioso. El equipo llega en un buen momento y listo para competir. Tenemos una plantilla con mucha igualdad en varios puestos. Aún no tengo claro el once para el domingo. Yo estoy tranquilo, me gusta dejar a mis jugadores trabajar durante la semana y el último día tomaré una decisión. Estoy seguro que quien juegue va a hacer un gran papel", finalizó.