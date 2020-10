Salmerón: "Estamos intentado formar un grupo fuerte"

El técnico José María Salmerón ha comparecido esta mañana en El Mayayo para analizar la actualidad del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol antes del partido de este domingo de Copa RFEF.

En primer lugar, el técnico andaluz hizo una valoración de la pretemporada del UCAM Murcia: "El equipo está trabajando los conceptos físicos, técnicos y tácticos para el inicio de la competición. Es verdad que no hemos conseguido los resultados que todos hubiéramos querido, pero no es importante. Nosotros intentamos formar un grupo fuerte, que necesita su tiempo. Todos los jugadores no están en las mismas condiciones físicas, porque han ido llegando de forma escalonada. Hay que adaptarse a esto, pero estoy muy contento por la plantilla. Los jugadores están trabajando bien y estoy satisfecho".

"El equipo va a competir bien, estoy seguro. Nos quedan conceptos por alcanzar, pero de un día para otro no se puede formar un equipo. No me gusta excusarme. Tenemos que seguir mejorando todos los aspectos, tanto con balón como sin balón. El grupo está preparado para competir".

El primer partido oficial de esta temporada para el conjunto de José María Salmerón será este domingo, a partir de las 18h, frente al Moralo en la Copa RFEF. El entrenador universitario ha declarado que "es un equipo de 3ª División con césped artificial. Tenemos que adaptarnos a esa superficie porque nosotros vamos a competir al máximo en cada competición. Trataremos de conseguir una victoria y dejar buenas sensaciones. Nuestro objetivo es ganar y pasar a la siguiente eliminatoria".