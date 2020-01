Sakota: "No busco excusas, en la segunda vuelta se verá mi mejor versión"

Ha sido uno de los jugadores que más expectación creó en la afición con su fichaje. A Dusan Sakota, muy cuestionado durante casi toda la primera vuelta de la competición, le ha costado sacar el baloncesto que lleva dentro, más de lo previsto, una serie de circunstancias, unidas a una desafortunada lesión en el pie, han retrasado su adaptación. “Creo que tuve un gran momento de forma en pretemporada y esta lesión vino en el peor momento posible, ya que vino después del partido contra Coosur Betis. Pero no me gusta poner excusas y no lo voy a utilizar como tal. He trabajado muy bien con nuestro equipo de fisios y con el preparador físico, y trabajando así, estoy seguro que va a venir mi mejor estado de forma”.

En este periodo, Sakota ha intentado darlo todo en cada entrenamiento para volver a su nivel lo antes posible. “Tampoco es bueno darle muchas vueltas a la cabeza. Lo que tengo claro es que vengo cada día a dar el cien por cien. El factor de jugar solo un partido por semana marca mucho cuando no estás a tu mejor nivel, porque cuando entras a la pista quieres hacerlo todo a la vez para hacerlo bien y, es posible, que esa ansiedad te pase factura”. Añade el jugador serbo-griego, que en su cabeza nunca tuvo la palabra ‘abandonar’. “En mi cabeza en ningún momento ha estado abandonar. Si ese fuese mi tipo de mentalidad no hubiese tenido la carrera que estoy teniendo. En mi cabeza nunca está evitar los problemas. He estado en situaciones más difíciles en mi vida y mi carrera, y siempre he intentado afrontarlas. Cuando veo un problema no intento evitarlo, intento buscar la solución”.

Tras ocho derrotas consecutivas, el UCAM Murcia consiguió una valiosísima victoria ante Unicaja de Málaga, para terminar la primera vuelta. Un encuentro que puede servir para invertir la inercia del equipo en la Liga Endesa. “Podemos convertir esta victoria en un punto de inflexión. A partir de esta victoria tenemos que construir nuestro juego y cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que trabajar como en esta última semana, y también como en las anteriores, que estábamos realizando un buen trabajo aunque no llegase la victoria”.

Tras una exitosa carrera, Sakota, encuentra muy atractiva su nueva experiencia en la Liga Endesa. “Todo el mundo conoce la Liga Endesa y lo bien que se juega aquí al baloncesto. Es posible que sea la mejor liga de Europa durante muchos años. Ya sabía cómo son los equipos y cómo jugaban, no era algo que no esperase”.