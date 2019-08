Sakota: "Aposté por UCAM Murcia CB por ser un proyecto ambicioso"

Cuando se anunció su fichaje, causó especial expectación entre los aficionados al UCAM Murcia. Muchos de ellos lo recordaban como rival en la Final Four de Atenas que se disputó hace dos años. Dusan Sakota, se ha convertido desde su llegada en uno de los jugadores que más ilusión generan. Ilusión que es totalmente recíproca. Ha comparecido en rueda de prensa. “A mí me gusta estar en equipos ambiciosos y he sentido que este proyecto es ambicioso en todas sus partes. Lo sentí en la Final Four de Atenas. La segunda razón es el entrenador. Sito me llamó y me contó su plan. Me convenció al momento de que era el equipo perfecto para mí”.

Entre sus principales cometidos, Sakota destaca la aportación de su conocimiento del juego y su poso a la hora de afrontar momentos importantes. “Me han pedido principalmente que aporte experiencia. Hay que aportar equilibrio, ya que tenemos jugadores muy jóvenes y con mucho potencial. Soy un jugador que puede generar espacios por la amenaza de tiro y facilitar el juego de los buenos jugadores que tenemos”, afirma el Ala-pívot serbo - griego.

Una experiencia que complementa su carácter y personalidad. Se trata de un jugador con galones dentro y fuera de la pista. “Llevo cinco años ejerciendo el rol de liderazgo en un gran club como el AEK. Junto al capitán Sadiel Rojas y jugadores que conocen bien la Liga Endesa como Rafa Luz, tenemos que transmitir al equipo equilibrio y tranquilidad en momentos importantes”.

Después de dos semanas y media entrenando con sus nuevos compañeros, Sakota, destaca las buenas relaciones que han surgido como grupo. Un detalle importante para afrontar la competición. “Me ha gustado mucho la química que se ha formado en el vestuario. Especialmente en Viella, donde hemos estado de concentración una semana. Aunque parezca anecdótico, hemos pasado muy buenos ratos y nos hemos reído mucho durante las comidas. Eso al final es muy importante porque esa química y esa energía, se traslada a la pista”.

Pese a su veteranía y los títulos logrados, la ambición por jugar al baloncesto está intacta y ha querido dejarlo bien claro. “El día que no tenga ambición por jugar al baloncesto, lo dejaré. Porque no tendrá sentido. Cada año que yo juego quiero ganar más títulos, más logros y conseguir retos importantes. Una de las razones por las que estoy aquí, es porque siempre me ha ilusionado jugar en la Liga Endesa. Así que tengo mucha ambición por los retos de esta temporada”.

XXXII Memorial García Zaragoza-Martínez Pardo

Último sábado de agosto. Todo preparado para la edición número XXXII García Zaragoza – Martínez Pardo que tendrá lugar el próximo sábado 31 a las 19:30 en el Pabellón Príncipe Felipe de San Javier. Una oportunidad de ver la nueva plantilla del UCAM Murcia CB 19/20, dirigida por Sito Alonso.

La entrada será totalmente gratuita, pero se desplegarán unas huchas solidarias en los accesos, para que todos los que lo deseen colaboren con la Fundación ‘RafaPuede’. Los fines de esta asociación son favorecer la autonomía de las personas con discapacidad a través de la investigación y aplicación de recursos y medios técnicos y tecnológicos, así como realizar acciones encaminadas a desarrollar o mejorar sus habilidades físicas y sociales con el fin de conseguir una integración efectiva y un buen desarrollo personal.