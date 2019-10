Sadiel Rojas: "El vestuario está bien, hemos aprendido de lo sucedido en Fuenlabrada"

Le tocó vivir el final del partido contra Montakit Fuenlabrada desde el vestuario. Dos técnicas sancionadas, le privaron de poder ayudar a su equipo a conseguir la victoria. “Me cambio en el vestuario y solo veo las dos últimas acciones. Lo iba siguiendo por el móvil. Cuando estaba dentro, pensaba que ganábamos seguro”, comenta Sadiel Rojas.

Sin embargo, desde el inicio de la semana, el equipo tiene la mente puesta en vencer a Monbus Obradoiro y olvidar lo sucedido. “El vestuario está muy bien, porque nosotros hemos hecho un gran trabajo durante 35 o 38 minutos. Yo creo que todos hemos aprendido de cara al próximo”. Añade Rojas que después de esta derrota hay que recordar que “en ningún momento puedes pensar que tienes el partido ganado hasta que termine”.

Pero ya está olvidado. Ya pasó. Y en ningún momento ha pasado factura o se va a tener en cuenta de cara a los siguientes compromisos. “Nosotros no bajamos la cabeza por este partido, el entrenador no baja la cabeza, los aficionados no bajan la cabeza. Hicimos un mal cuarto y punto. Ha pasado ya. Nosotros miramos solo hacia adelante, somos muy positivos y vamos con la cabeza alta”, transmite Sadiel Rojas en nombre de todo el equipo.

El capitán universitario, que fue expulsado por dos técnicas, ha indicado que "no tengo nada que decir, es una técnica por flopping, podría haber señalado falta en ataque. El colegiado podría haberse dado cuenta que ya me habían señalado una técnica en la primera mitad. El problema fue el error en la técnica de la primera parte, reconozco que fue culpa mía, yo no puedo protestar, la segunda es cincuenta por ciento falta en ataque o flopping y el colegiado decidió señalarme la técnica.Tengo que ser más listo en los próximos partidosy seguir jugando como lo suelo hacer, no voy a cambiar mi forma de jugar desde hace seis años. Me hubiera gustado ayudar a mi equipo en el último cuarto, estoy convencido que si hubiera estado en pista habríamos ganado".

El próximo partido estará enfrente el Monbus Obradoiro de Moncho Fernández. Un equipo con un estilo muy particular al que Sadiel Rojas conoce muy bien. “Es un equipo muy diferente al resto de toda la liga. No abusan del pick and roll, ellos usan más los bloqueos indirectos para la salida de tiradores. Hay que preparar el partido muy bien”, pero el capitán del UCAM Murcia, considera que un papel fundamental lo jugará la afición. “Lo más importante en los dos partidos que hemos ganado aquí, ha sido la afición. Tenemos jugadores como Booker y Eddie, que cuando meten un triple y la gente grita mucho, ellos meten varios más seguidos. Son muy importantes para nosotros”.

Después de 6 temporadas en la Liga Endesa, Sadiel Rojas está cerca de convertirse en el jugador con más rebotes en la historia del club. Una cifra que obstenta Bobby Martin desde 1996. “Es un buen reto para mí. A mí me encanta coger rebotes. Tengo el récord en mi Universidad y hacerlo en UCAM Murcia sería estupendo. Me gusta coger rebotes por mi equipo”, dice entre risas “no solo para mí”.