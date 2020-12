Sadiel Rojas: "Cuando soy feliz no me duele nada"

El capitán del UCAM Murcia, Sadiel Rojas, ha dicho este martes que "ser feliz es lo más importante para jugar" al baloncesto y en su caso cuando lo es no piensa "en las molestias que pueda tener en un brazo, en una rodilla o en la cabeza". El alero universitario ha sido protagonista este lunes de la broma ideada por el club con motivo del día de los Santos Inocentes. A primeras horas de la mañana el club publicaba en su web y en redes sociales la siguiente noticia:

"El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el cambio de nombre del hasta ahora conocido como Palacio de los Deportes. Todos los grupos políticos han votado a favor de su nueva denominación: ‘Sadiel Rojas Arena’.

Con este cambio, el municipio de Murcia quiere reconocer al capitán universitario la entrega y el compromiso mostrado dentro de la cancha en cada uno de los partidos que ha representado al club y a la ciudad. Se valora también la buena promoción que ha realizado del ‘Paparajote’, postre huertano característico, a nivel nacional e internacional. De hecho, su imagen estará incluida en la fachada de la primera franquicia de productos murcianos que abrirá el próximo mes en Nueva York.

Las aperturas de negocios incluidos en el ‘holding’ Grupo Rojas, todos con sede en el Municipio de Murcia, ha sido clave para que Sadiel Rojas fije su residencia permanente en la capital del Segura y esté nominado a la medalla de oro de la ciudad.

Este martes ha indicado que " "Mi madre lloraba, quería sacar los billetes y venir a España para celebrarlo con Champagne. Mis compañeros también me felicitaban, pero ya saben que no es real", cuenta entre risas Sadiel.

El alero dominicano, de 31 años y que cumple su séptima temporada en la entidad como ídolo de la afición se ha referido al 2020 que acaba, en el que el UCAM ha ganado 11 partidos y perdido 12, cuando en 2019 también logró 11 victorias pero en 35 encuentros.

"Ganamos bastantes partidos ya en la segunda parte de la pasada temporada y me dolió no terminarla jugando cuando se paralizó la liga para nosotros por el coronavirus, aunque me vino bien para recuperarme después de cinco años seguidos sin parar también con la selección de la República Dominicana", ha comentado.

"Ahora estamos con ocho victorias y ocho derrotas y queremos seguir y hay ganas de disputar el siguiente encuentro" el domingo a las ocho de la tarde frente al Baxi Manresa en casa en la decimoctava jornada de la Liga Endesa.

"Solo pienso en el Manresa, que es rival fuerte, y luego ya nos centraremos en el Real Madrid", ha concluido