Sadiel Rojas acompaña a sus compañeros en la revisión médica

Los jugadores del primer equipo del UCAM Murcia CB se han incorporado al trabajo. Desde la 9:30 se han trasladado al Policlínico del Hospital Mesa del Castillo, para realizar las siguientes pruebas médicas: test de sangre y orina, antropometría, pliegues y electrocardiograma.

Hay cuatro jugadores que por diferentes motivos no se han incorporado a la pretemporada universitaria. Emanuel Cate, Rafa Luz y Dino Radoncic, que se encuentran concentrados con sus equipos nacionales; y Askia Booker que cuenta con unos días de permiso por motivos personales.

Audio

Destaca especialmente la “visita” de Sadiel Rojas, que aprovechando que su equipo nacional (República Dominicana) está concentrada en Madrid, ha pedido permiso para poder visitar a sus compañeros del UCAM Murcia CB. “Estoy muy contento de estar aquí con mis nuevos compañeros. Creo que es muy importante estar aquí los primeros días. Esta es mi ciudad y quiero que todos sean muy felices aquí. Les he hablado de la comida, la gente, cuáles son los mejores lugares para vivir…” ha comentado el capitán del primer equipo. Sobre las conversaciones con sus nuevos compañeros ha indicado que "he conocido a los nuevos, les he hablado sobre la ciudad, sobre dónde deben ir a comer y me han preguntado por Sito Alonso". En cuanto a la nueva plantilla ha indicado que "me gusta mucho, Es muy equilibrada y vamos a trabajar para hacer una gran temporada".

Audio

Alejandro Gómez sobre la marcha de jugadores de la cantera

Alejandro Gómez, Director General de UCAM Murcia CB, ha estado presente en esta primera sesión de reconcimientos médicos de la plantilla unversitaria. En el acto se le ha preguntado sobre la sorprendente salida de jugadores de la cantera como Izan Almansa y Eddy Valentino Pinedo que se han marchado a jugar en las categorías inferirores del Real Madrid y en el Torrelodones de Liga EBA. A este respecto ha indicado que "la verdad es que cuando hablamos de los cerebros deportivos lo importante es que los haya. En este aspecto significa que estamos haciendo un trabajo muy bueno con la cantera. Hay que estar muy orgullosos de los técnicos de la cantera. A partir de ahí hay cosas contra las que no podemos luchar. Los agentes hacen su trabajo y en este caso es importante que equipos como el Real Madrid o el Torrelodones se nutran de jugadores de nuestra cantera. Vamos a seguir trabajando de la misma manera".

Renovación con Mesa del Castillo

Esta va a ser la sexta temporada que el Hospital Mesa del Castillo continúa como patrocinador oficial del UCAM Murcia CB y se encarga de la salud de los jugadores del primer equipo y la cantera. Su gerente, Luis Mesa, ha comentado la satisfacción que le produce seguir ligado a este proyecto: “agradecer a la UCAM y el UCAM Murcia el poder continuar en este proyecto, y comentar que esta temporada vamos a dar un pasito más en asistencia a los jugadores”.