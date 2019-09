Rubén Albés: "el partido ante el Villarrubia tiene un doble problema, el rival y el terreno de juego"

Rubén Albés ha pasado hoy por la sala de prensa de La Condomina durante la presentación de Setcomur como nuevo patrocinador para valorar la previa de la jornada ante el Villarrubia.

El técnico ha afirmado que “sabíamos que las victorias eran un buen antibiótico para el fútbol. Los tres puntos del pasado fin de semana nos refuerzan a todos desde dentro para sentir que las cosas se están haciendo bien en los entrenamientos. Además, desde fuera se vio a un equipo que realizó un buen partido, pero con aspecto de mejora".

Además ha añadido que "la voluntad sigue siendo alta. No podíamos reprocharle nada a nuestros jugadores porque siempre han trabajado a un gran nivel. Esa victoria refuerza el autoestima tanto individualmente como en aspectos colectivos. Por eso cuando no estás en una buena dinámica todo cuesta más y ahora toca darle continuidad, que ojalá sea esta semana, consiguiendo la segunda victoria consecutiva”.

El UCAM Murcia visita al Villarrubia en busca de esos tres puntos. “Nos vamos a encontrar un campo más estrecho, de dimensiones reducidas. Y además también con la superficie del campo, porque es sintético, que implica que haya mayor número de errores técnicos ante un rival que está adaptado a este tipo de campos. El equipo ha trabajo estos aspectos esta semana e iremos con la intención de competir muy bien, cuidando cualquier detalle, para hacerle daño a este rival porque cualquier detalle puede decidir el encuentro”, ha contado, para añadir que "es el único campo de este grupo que es sintético y eso le da mayor relevancia a este partido. Esa parte de adaptación la vamos a tener, pero nuestra identidad no se negocia. Podemos retocar algunos aspectos, pero nosotros vamos a seguir potenciando nuestra ADN o virtudes”.

Por último, ha afirmado que "yo no creo en los puntos de inflexión. El rendimiento es un continuo con la idea de estar mejor esta semana que la anterior, pero eso no te asegura conseguir la victoria. Nuestra idea es estar mejor cada día, evolucionando hacia nuestra identidad. Esto nos ayudará a estar más cerca de la victoria. El triunfo de la pasada jornada es un cambio al menos en la mentalidad, no tanto un punto de inflexión. A partir de ahí, si la damos continuidad en el tiempo, podremos hablar de un dinámica positiva”.