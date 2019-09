Rubén Albés: "El Marbella, a día de hoy, es el mejor equipo del grupo"

Rubén Albés ha comparecido esta mañana en la sala de prensa de La Condomina para analizar la previa frente al Marbella. El técnico universitario ha comenzado su intervención realizando una valoración de la semana que ha realizado su equipo: “Ha sido corta, algo que siempre nos viene bien tras una derrota. Hemos incorporado a dos nuevos jugadores, pero tenemos un par de días menos para entrenar con ellos. En general estoy contento con la actitud, por el diagnóstico que seguimos haciendo y por las dos incorporaciones que han llegado”.

Vicente Romero y Rafa de Vicente han sido esos dos últimos fichajes en llegar al Club antes de cerrar este mercado veraniego. “Estoy muy contento con esta plantilla, lógicamente me hubiera gustado tenerla el 1 de agosto, pero entonces no hubiéramos tenido este grupo. Ambos futbolistas han llegado bien y con buen nivel, aunque no estén al 100% aún. Estamos convencidos de que pronto llegarán a su mejor nivel y se adaptarán rápido al grupo”, explicó.

Este sábado, el UCAM Murcia recibe a un Marbella que llega este choque tras vencer (2-1) al Villarrobledo. “Voy a ser muy claro, para mí es el mejor equipo a día de hoy de la categoría. Es un equipo que en las últimas 21 jornadas solo ha perdido un partido, mantiene futbolistas del pasado curso, al igual que su estilo de fútbol. Por eso estoy convencido de que son el mejor equipo que hay ahora mismo en la categoría”, declaró.

“No obstante, nosotros tenemos muchísimos argumentos, talento, ganas y hambre por hacer un buen partido ante nuestra gente. Vamos a intentar mostrar que ante un rival de este nivel podemos sacar los tres puntos”, añadió.

Y es que, los universitarios buscarán hacerse con la primera victoria de esta temporada. “La victoria es el antibiótico de todos los males. Sobre todo, para el exterior. Pero el fútbol no es solamente victoria o derrota. Desde dentro nosotros debemos tener una reflexión más profunda de lo ocurrido en el campo. Si hubiéramos ganado al Sanluqueño, seguiríamos teniendo los mismos problemas que hemos tenido y que vamos solucionado. Por eso creo que desde dentro debemos tener esa tranquilidad y la calma suficiente para saber qué somos, cómo llegamos, cuál es nuestra realidad y qué podemos hacer para ser más competitivos cada fin de semana”, argumentó.

Para finalizar, Rubén Albés ha dejado claro que “me apetece enfrentarme al Marbella. Ha demostrado ser un equipo que funciona y es un reto importante para nosotros. Debemos saber qué debemos hacer y cómo podemos suplir esa falta de construcción a base de talento y esfuerzo para hacer frente a un rival, que teóricamente está más desarrollado que nosotros”.