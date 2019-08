Rubén Albés: "Estamos en proceso de concentración pero llegamos bien al comienzo de liga"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol, Rubén Albés, ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación al concluir el entrenamiento matinal de hoy en El Mayayo. El gallego ha analizado la actualidad del conjunto universitario antes del debut liguero de este fin de semana en La Condomina: “Llegamos con muchas ganas, en proceso de construcción, pero preparados para competir esta primera jornada de Liga. Ojalá podamos dotar a La Condomina con la sensación de fortaleza que queremos construir haciendo un buen partido y pudiendo ganar al Sanluqueño”.

Solo quedan dos días. Este domingo, a partir de las 19:30h, el UCAM Murcia se estrenará en Liga frente al Atlético Sanluqueño que dirige Abel Gómez, exjugador que vistió la elástica azul y dorada en la 2017/18. Respecto a este rival, el míster vigués ha señalado que es un equipo “que no me gusta nada para esta primera jornada. Me gustaría enfrentarme a un equipo que haya tenido una remodelación más grande en la plantilla, con expectativas altas o que hayan traído a gente de 2ª División porque esas plantillas necesitan un proceso más largo de adaptación”.

“El Sanluqueño mantiene el bloque, con un mismo entrenador que intentará mantener la identidad de la temporada, así que estará listo para competir este fin de semana. Hemos valorado las debilidades, creemos que podemos hacerle daño en algunas situaciones del juego y luego hemos minimizado las tres o cuatro virtudes del rival que tiene a nivel ofensivo”, añadió.

Tras una pretemporada exigente, el conjunto de Rubén Albés se ha mostrado positivo de cara al inicio liguero: “Llegamos preparados para competir, como demostramos esta última semana ante el Hércules, que fue un test bastante real y en el que conseguimos hacer un gran partido ante un gran rival. Por lo tanto, competir vamos a competir. Obviamente nos hubiera gustado llegar con un par de semanas más de construcción con nuestro modelo de juego más desarrollado”.

“Lo bonito del fútbol es que está en constante evolución, pero nunca está cerrado. Ahora tenemos unos elementos de nuestra identidad que son innegociables, pero en la jornada 38 seguiremos evolucionando aspectos, porque la propia naturaleza de los futbolistas, la competición o los rivales nos obligarán adaptarnos a diversas situaciones. Así que nuestro modelo de juego seguirá evolucionando, pero sin perder nuestra identidad”, aclaró.

Para este primer partido de Liga, el técnico ha remarcado que “la convocatoria está prácticamente cerrada salvo que haya alguna sorpresa. Tenemos dudas con el once porque no me gusta cerrar la alineación a principio de semana. En los entrenamientos hay una oportunidad para que el futbolista pueda mostrarse y ganarse la titularidad”.