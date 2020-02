Rinalds Malmanis y Nico Radicevic ya trabajan a las órdenes de Sito Alonso

Nikola Radicevic es un jugador que lleva muchos años en la Liga Endesa con más de 140 partidos a sus espaldas. Tiene claro lo que puede aportar para lograr el objetivo de alejarse de los puestos de descenso. “Lo que seguro que puedo traer y es muy importante para el equipo en este momento, es una energía nueva, una ambición para demostrar que puedo jugar en esta liga y como base en la pista ser un ayudante del entrenador”. Añade que su objetivo personal es “jugar. Estoy muy contento de venir a este equipo que creo que me puede dar una nueva vida. Vengo con mucha ambición y motivación”, comenta el jugador serbio.

Audio

Restan 14 partidos de la segunda vuelta, tiempo suficiente, según Radicevic, para poder avanzar posiciones en la clasificación y salir de los puestos de descenso “queda mucho y estoy seguro que lo vamos a sacar. No siento presión, pero eso no quiere decir que no vaya a dar el máximo, porque vengo con mucha ambición”, insiste el nuevo jugador del UCAM Murcia CB, quién ha desvelado lo que le pide particularmente Sito Alonso. “Me preguntó qué es lo que hago mejor y quiere que haga lo que mejor sé hacer en la pista. Que sea Niko Radicevic en la pista y ayude al equipo”.

Por su parte, Rinalds Malmanis llega con menos partidos disputados en la Liga Endesa, pero se trata de un jugador muy joven y con un gran potencial de futuro. “Soy un trabajador. Yo creo que con eso puedo ayudar mucho al equipo. Pretendo dar mi energía y aportar en defensa”. Durante este periodo donde el equipo está sin competir, los nuevos refuerzos se encuentran realizando sesiones dobles para adaptarse lo más rápido posible a la filosofía del entrenador. “A mí y a los nuevos jugadores nos viene muy bien este parón para conocer los nuevos sistemas y entender mejor el juego”.

Audio

Esta oportunidad le llega a Malmanis después de no contar con muchos minutos en la presente temporada en el Real Betis Energía Plus. “Entiendo las dudas porque no he tenido minutos. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Vengo a dar el cien por cien y seguro que puedo dar mucho al equipo”.