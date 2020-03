La RFEF suspende las dos próximas jornadas

Las dos próximas jornadas no habrá fútbol en Segunda B ni en categoría amateur del fútbol sala nacional. Quedan suspendidos también los partidos de fútbol base y fútbol sala, así lo ha decidido este miércoles la Real Federación Española de fútbol. Esta decisión afecta a todos los equipos de la región. Real Murcia, Cartagena, Yeclano y UCAM CF no competirán ni este fin de semana ni el que viene, debido a las medidas excepcionales que se están tomando en todo el país para combatir el avance del coronavirus. La nota de la Federación Española, en su página web señala que "La Comisión Delegada de la RFEF aprueba la suspensión de todos los partidos de fútbol y fútbol sala masculino y femenino no profesional de ámbito estatal 2 semanas". Por ahora no se suspenden las jornadas en la Liga Nacional de Futbol sala con lo que ElPozo Murcia jugará el sábado ante el Levante, a puerta cerrada, en el Palacio de los Deportes, y Jimbee FS Cartagena lo hará ante Aspil Ribera Navarra.

“La RFEF pone en conocimiento de los medios de comunicación que ha enviado una Circular a las Federaciones Territoriales donde les traslada que, a la vista de la evolución de la situación generada por la transmisión del COVID-19, el Consejo Superior de Deportes ha informado de la adopción por parte del Gobierno de España de un conjunto de medidas preventivas entre las que se encuentran la celebración de todas las competiciones y eventos deportivos, profesionales y no profesionales, de ámbito estatal e internacional a puerta cerrada.

Por todo ello, se ha reunido con carácter de urgencia la Comisión de Seguimiento creada a tal efecto por la RFEF con el fin de adoptar las decisiones pertinentes siempre bajo la coordinación y supervisión de las autoridades deportivas y sanitarias.

Ante esta situación, la RFEF ha comunicado a todas las Federaciones Territoriales de Fútbol que, de acuerdo con las directrices que se han dictado por el Gobierno sobre el particular, se propondrá a la Comisión Delegada de la Asamblea de la RFEF, que se reúne en el día de mañana con carácter urgente, todo un conjunto de medidas entre las que se incluyen:

- Que todos los partidos de las Competiciones de Fútbol y Fútbol Sala de Ámbito Estatal en las categorías absolutas y juveniles se disputen a puerta cerrada a partir de la decisión que se adopte mañana.

- Que todos los partidos de las Competiciones de Fútbol y Fútbol Sala de Ámbito Estatal en todas las disciplinas y en las categorías inferiores queden suspendidas a partir de mañana hasta nueva fecha y hasta que las autoridades sanitarias nos habiliten para poder seguir disputando partidos.

- Que en todos los partidos de las Competiciones de Fútbol y Fútbol Sala de Ámbito Autonómico en todas las disciplinas y en todas las categorías se recomienda a las Federaciones Territoriales que adopten la decisión que consideren más oportuna, en función de las circunstancias en cada territorio, y siempre y en todo caso, de común acuerdo con las autoridades sanitarias y deportivas de cada comunidad autónoma. No obstante, la RFEF aconseja la suspensión de todos los partidos hasta que las autoridades competentes consideren que resulta viable.

Estas decisiones estarán sujetas a los cambios que se nos aconsejen en cada momento desde las autoridades sanitarias y deportivas.

Al mismo tiempo, desde la RFEF hemos comunicado que, de acuerdo con el artículo 214 del Reglamento General de la RFEF, vamos a someter a consideración de los clubes finalistas de la Copa de S.M. el Rey y de la Reina, para su aprobación en una próxima reunión de la Comisión Delegada de la RFEF del día 25 de marzo, un cambio de fechas si no pudiera disputarse a puerta abierta en la fecha inicialmente prevista.

En relación con el partido amistoso que debe disputar la Selección Española de Fútbol contra la selección de Alemania el próximo día 26 de marzo en el Estadio Metropolitano de Madrid, se informará el próximo viernes”.