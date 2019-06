Reverte: "Trabajaremos para no repetir los errores del año pasado"

Pedro Reverte, acompañado de José Luis Mendoza Garcia, director de relaciones institucionales de la UCAM y directivo del equipo de fútbol, y Pablo Rosique, ha comparecido este jueves en la Sala Capitular de la Universidad Católica para hablar sobre el proyecto deportivo del club para la próxima temporada en la que "el objetivo será estar entre los cuatro primeros para pelear por el ascenso, para ello tendremos que aprender de los errores cometidos en el pasado ejercicio. Un año más tendremos que comenzar siendo humildes para ir creciendo con el desarrollo de la temporada.

José Luis Mendoza García ha resaltado que "con la renovación de Pedro queremos dar continuidad a un trabajo que comenzamos hace ya seis años. Continuidad y crecimiento deben ir de la mano. Estamos contentos con nuestro director deportivo y mantenemos nuestra confianza. Mientras otros clubes cambian hasta de presidente nosotros seguimos nuestra línea".

Reverte ha indicado también que "tenemos que asumir todos nuestra responsabilidad. Toca analizar detenidamente lo que sucedió durante la segunda vuelta de la competición. El primer asunto a resolver es el del entrenador, hablaremos con Juan Merino y la intención es que a comienzos de la próxima semana podamos hacer oficial el nombre del técnico. Sobre la mesa tenemos muchas ofertas de posibles técnicos, algunos ya han salido a la luz pública y otros no". Sobre la nueva plantilla indica que "vamos a formar un equipo con muchos jugadores nuevos aunque no una base de los que han estado esta temporada. También confiamos que nos respeten las lesiones. Vamos a contar con jugadores del filial, queremos dar protagonismo a nuestra cantera. La intención es formar un plantel en torno a veinte jugadores. El mercado de jugadores se Segunda B va a ser nuestra base aunque no descartamos incorporar algún componente que venga de Segunda División". Sobre el presupuesto ha destacado que "tenemos pendiente reunirnos con el presidente para ir cerrando el capítulo presupuestario".