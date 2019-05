La renovación de Sito Alonso, primer objetivo de UCAM Murcia CB 2019/2020

Una vez finalizada la temporada con la victoria ante Herbalife Gran Canaria, UCAM Murcia CB comienza a trabajar ya en el nuevo proyecto para la temporada 2019/2020 en la que el club pretende, con mínimos recursos, hacer un proyecto ambicioso con la intención de pelear por entrar en Copa del Rey, play off por el título de liga y volver a una competición europea. El equipo universitario afronta de esta forma su noveno proyecto en la máxima categoría del baloncesto español.

El primer paso que quiere dar el club es la continuidad de Sito Alonso en el banquillo. El técnico reconoció a la conclusión del partido del domingo que "en Murcia me he vuelto a sentir entrenador de baloncesto. He sido muy feliz. En breve comenzaremos a hablar pero me gusta esta ciudad y este club". Desde hace varias temporadas ninguno de los inquilinos del banquillo murciano ha comenzado la temporada siguiente. El último fue Óscar Quintana. Posteriormente, por diversas circunstancias, entrenadores como Diego Ocampo, Fotis Katsikaris o Ibon Navarro no han seguido en la siguiente campaña. Además en su segunda etapa Quintana tuvo que ser sustituido por Katsikaris y esta última liga arrancó Javier Juárez siendo relevado por Sito Alonso a principios de año.

Sito Alonso también indicó al finalizar el último partido que "vine con el objetivo de meter al equipo en play off aunque no fue posible". El entrenador, que fue manteado por un grupo de aficionados, resaltó que "Murcia tiene una afición maravillosa con la que estoy muy identificado".

Cadena COPE en Murcia ha conocido que hace unas jornadas, cuando más complicada parecía la permanencia, desde el club ya se le ofreció la ampliación del contrato, algo que el técnico ha considerado un gesto muy a tener en cuenta.