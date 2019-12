Real Murcia y Yeclano Deportivo viven el primer asalto del derbi "Gesa"

Gesa Mediación, patrocinador de dos equipos que militan en el Grupo IV de la Segunda División B española, hace historia y presenta el ‘Derbi Gesa’. Nunca antes un patrocinador logró reunir a los principales protagonistas de dos equipos que se verán las caras el próximo domingo sobre el césped del estadio murciano. A las 12:00 horas se medirán dos equipos que atraviesan un momento muy dulce y que lucen en las mangas de sus camisetas el logotipo de la mencionada correduría de seguros.

Mariano Albaladejo, director general de Gesa Mediación, reunió a los presidentes del Real Murcia CF y Yeclano Deportivo, Francisco Tornel y Pedro Romero, respectivamente, así como al presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, José Miguel Monje. La idea nació merced a la apuesta firme del empresario murciano por el juego limpio en el deporte y sobre todo en el fútbol, haciendo gala de los valores adquiridos en su época de colegiado.

La sintonía entre ambos clubes es muy buena y esta presentación y posterior almuerzo con los representantes de los medios de comunicación y Federación, sirvió para estrechar aún más los lazos existentes.

A la cita no solo acudieron los presidentes, sino los entrenadores, Adrián Hernández (R. Murcia) y Alejandro Sandroni (Yeclano); capitanes, Armando Ortiz (M) y David Puche (Y); y directores deportivos, Julio Algar (M) y José Alemany (Y).

Gesa Mediación apuesta por estos dos clubes de la Región de Murcia y porque impere el ‘fair play’ antes, durante y después del encuentro. Nunca antes, un patrocinador de dos equipos de fútbol había sentado a dos clubes cinco días antes de celebrarse el partido.

En el citado acto Adrián Hernández y Héctor Alejandro Sandroni han desvelado que suelen pasarse informes de los rivales desde hace bastantes años. El técnico grana ha indicado que "somos buenos amigos, el domingo aparcaremos la amistad durante noventa minutos. Hace tiempo que mi mujer me dice que hablo más con Sandroni que con ella. Lo que si puedo asegura es que Sandroni se va a llevar, como suele suceder siempre que nos enfrenteamos en Murcia, una bandeja de pasteles de carne para disfrutarlo con su familia".

El técnico del cuadro azulgrana ha indicado que "he pedido a Adrián jugar el partido a lo ancho del campo, ya que se adapta mejor a las dimensiones de La Constitución, pero me ha dicho que no".

El entrenador del Yeclano reivindica el papel de los entrenadores de la tierra: "Que Adrián sea el técnico del mejor equipo de la Región y que nosotros estemos en Segunda B reivindica nuestro trabajo y demuestra que aquí hay buenos entrenadores. Ojalá sea un buen partido, venga mucha gente de Yecla y los dos equipos consigan sus objetivos al final", dice el blaugrana.

Por su parte Adrián Hernández cede el favoritismo al Yeclano: "Por la clasificación y por su estado anímico, el Yeclano es favorito, pero nosotros nos hemos repuesto bien con la Copa Federación y el derbi ganado al Cartagena. Es un partido equilibrado donde, en teoría, el favorito debería ser el Murcia por jugar en casa. El peso del escudo del club también importa", afirma el de Churra. Sandroni no puede ocultar que el Yeclano llega a este duelo regional en el mejor momento del año: "Somos el equipo de moda y queremos que dure todo el año. Estamos acostumbrados a ir a Espinardo a jugar con el Imperial. Ahora nos toca visitar el Enrique Roca. En estos partidos no hay favoritos, lo demostró el Murcia ante el Cartagena".