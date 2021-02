El Real Murcia no da la talla ante el Lorca Deportiva (1-1)

El Real Murcia no ha sido capaz de doblegar al Lorca Deportiva en el partido celebrado este domingo en el Enrique Roca Murcia. Los granas, que se adelanton en el marcador, se han visto superados por rival que ha estado mejor plantado sobre el terreno de juego, El equipo que dirige Adrián Hernández, que comienza estar muy cuestionado, ha estado muy perdido durante los noventa minutos de juego. Una jornada más el técnico grana ha apostado por revolucionar el once inicial con la entrada de Antonio López, Younnes, David Segura y Adrián Fuentes, de partida no ha podido contar con el goleador Alberto Toril, quien no ha podido superar la prueba a la que ha sido sometido en el calentamiento.

Este empate, el segundo consecutivo, que sabe a derrota lleva a los granas hasta el sexto puesto en la tabla clasificatoria aunque a dos puntos del tercer puesto que ocupa el Betis Deportivo. El conjunto de Nueva Condomina, una vez más, no ha sabido aprovechar la derrota del líder Linares y los empates de UCAM Murcia CF y Córdoba.

El Real Murcia, sin merecerlo, se adelantó en el marcador al filo del descanso en una acción de Jesús Carrillo que acabó en gol tras golpear el balón en Emilio Iglesias. Al vestuario se retiraron los locales con ventaja aunque transmitiendo demasiadas dudas.

El gol del Lorca Deportiva no debió subir al marcador

A la vuelta de vestuarios, cuando sólo habían trascurrido, tres minutos llegó el empate visitante en una jugada polémica en la que sólo el colegiado y sus auxiliarse no fueron capaces de ve que Carlos Garrido, autor del empate, estaba en fuera de juego además de ayudarse con la mano antes que el balón llegara al fondo de la portería. A pesar del polémico gol no se puede calificar de injusto el empate sumado por los de Juanjo Asensio.

l partido arrancó con ocasiones para los dos equipos, apenas transcurrido el primer minuto del encuentro llegaría el primer aviso por parte del Lorca. Tres minutos después, respondería el Real Murcia con una volea del recién llegado Adrián Fuentes que se estrellaría en el larguero. Durante los primeros 15 minutos, el encuentro no tenía un claro dominador y ambos equipos luchaban por hacerse dueños del centro del campo. Una mano salvadora de Nereo Champagne, tras disparo de Dani Vega, evitaría el tanto del conjunto lorquino.

El equipo dirigido por Adrián Hernández comenzó a dominar el partido a mediados de la primera mitad y a punto estuvo de adelantarse en el marcador tras una ocasión clarísima de Adán Gurdiel tras un centro de David Segura. El jugador grana dudó y Carlos Molina logró despejar el balón en la línea de gol.

Al filo del descanso, llegaría el primer gol del encuentro. Tras un saque de banda de Molinero, el balón acabaría cayendo en los pies de Carrillo, que consiguió girarse dentro del área para rematar y adelantar al Real Murcia.

Nada más comenzar la segunda mitad, el conjunto grana dispuso de la primera oportunidad tras un potente disparo de Verza desde la frontal que se acabaría marchando alto. Inmediatamente después, Garrido igualaría el partido tras un rechace de una falta.

El Real Murcia trató de reaccionar minutos después con un disparo de Molinero que se marchó rozando el palo. Pasaban los minutos y los jugadores de Adrián Hernández no conseguían dar con la tecla. En el minuto 75, una gran estirada de Champagne, evitó que el Lorca se adelantase.

En los últimos minutos del partido, el Real Murcia se fue para arriba en busca del gol de la victoria, pero no pudo superar a la defensa del Lorca.