El Real Murcia sigue preparando el partido frente al Sevilla Atlético

El Real Murcia quiere comenzar la temporada de la mejor manera posible, por esta razón el equipo de Adrián Hernández está preparando a conciencia el encuentro de este domingo a las 17.00 del Enrique Roca frente al Sevilla Atlético, realizando esta mañana su tercer entrenamiento de la semana, después de hacer la cuarentena por los cuatro positivos de la plantilla.

En el entrenamiento de hoy, en los campos de césped artificial de la universidad, se ha echado en falta a Tanis Marcellán, además de las bajas ya conocidas de Álvaro Moreno, Mario Abenza y Antonio López por dar positivo en coronavirus.

Un entrenamiento en el que ha estado presente el encargado principal de confeccionar la plantilla grana, Julio Algar, quien ha podido ver que Adrián solo va a poder contar con dos centrales puros para enfrentarse al filial sevillista, como son Edu Luna y Miguel Muñoz.

Este último, ha querido destacar, que, tras hablar la directiva grana con la plantilla, donde se les ha transmitido tranquilidad y que tengan cuidado en esta normalidad tras los positivos por coronavirus.

También, el ex del Sanse ha valorado positivamente no poder disputar todavía ningún partido de liga, ya que han podido prepararse mejor el inicio y no cree que el equipo acuse la falta de ritmo.

El central ve a la plantilla con mucha ilusión y ánimo para poder empezar al fin, esta nueva temporada que iniciarán con el filial sevillano, el cual según el madrileño, es muy peligroso y más con las bajas importantes que tiene la plantilla pero que seguro podrán contrarrestarlo.