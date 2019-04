El Real Murcia sigue bloqueado en Nueva Condomina (0-0)

El Real Murcia sigue bloqueado en Nueva Condomina, donde no gana desde el pasado 13 de enero y sólo puede sumar un triunfo local en lo que resta de temporada en el partido frente al Melilla del próximo 12 de mayo. El equipo de Julio Algar ha vuelto a dejar malas sensaciones y se ha mostrado incapaz de superar a un rival, ya descendido, que sólo ha sido capaz de sumar dos empates lejos de su terreno de juego en esta temporada en la que no ha ganado ningún partido como visitante.

El Real Murcia y el Almería B empataron a cero en Nueva Condomina, en el encuentro correspondiente a la trigésimo quinta jornada del grupo IV en Segunda División B. Con este punto, el equipo de Julio Algar suma 46 y, a falta de 9 por jugarse, mantiene un margen de 8 puntos sobre la zona de promoción y 9 sobre el descenso directo a Tercera División.

El partido comenzó con igualdad, pero con la primera jugada de color grana para asustar a Jero. Sin embargo, el filial andaluz pronto despertó y comenzó a atacar por banda diestra, con subidas del lateral Navas y Moreno colgando balones al corazón del área para poner a prueba a la zaga pimentonera.

Los pupilos de Julio Algar subieron la presión a todo campo, pero el Almería supo encontrar sus huecos para zafarse de la lucha de los murcianos y dominar la posesión durante gran parte de los primeros veinte minutos de partido. De hecho, la tuvo el Almería en un córner donde, tras rechace, pudo rematar solo Engonga pero su cabezazo acabó centrado en manos de Mackay y, acto seguido, un balón de Sergio que acabó disparando por encima del larguero.

Intentó despertar el Real Murcia, terminando jugada tras una recuperación de Henrique que acabó con un disparo raso de Forniés que atrapó Jero sin dificultades. Tras un cuarto de hora más estático, ambos equipos se vinieron arriba e intentaron dar vida al encuentro. Siguió intentándolo el conjunto local, con un pase en profundidad de Armando que no acabó de disparar Miguel Díaz por la anticipación de Navas.

Siguió dominando el Murcia, con presión alta obligando al filial almeriense a quitarse el balón de encima. Sin embargo, no se terminaba de finalizar las jugadas y el centro del campo ganó protagonismo, a través de las botas de Henrique y Armando. En lo referente al ataque, ni el Real Murcia ni el Almería B conseguían de culminar jugada con peligro. Al filo del descanso, un error atrás dio la oportunidad a Sergio de plantarse frente a Mackay en solitario, pero el meta grana volvió a demostrar el gran estado de forma que atraviesa sacando el balón por bajo. Tras los primeros cuarenta y cinco minutos, 0-0 y todo por decidir.

El segundo tiempo empezó similar al final del primero, y hubo que esperar siete minutos para ver la primera acción de peligro. Chumbi, de rosca, buscó el palo largo de la meta visitante pero el balón se marchó por poco. Parece que hizo despertar a la grada, y al propio Real Murcia, que tuvo en un cabezazo de Charlie casi en el suelo la oportunidad de poner el 1-0; no conectó bien el cabezazo el británico y se marchó por línea de fondo tras un balón colgado por Armando.

Siguió el partido con un ritmo calmado, sin apenas peligro, durante el primer cuarto de hora. Algar dio entrada a Víctor Curto, para poner más pólvora ofensiva junto a Manel y Chumbi, pero el juego no varió y las jugadas peligrosas eran contadas, en un duelo de igualdad y carente de ritmo, con muchas interrupciones. Hubo que esperar hasta el minuto 80 para que Chumbi, de fuerte disparo desde fuera del área, pusiera en problemas a Jero en una jugada que desbarató Youness antes de que Manel rematase a gol en el rechace.

Entró el canterano Bertomeu dando descanso a Manel, y volvió a activarse el cuadro grana colgando balones al área que no terminó conectando Chumbi, ante la velocidad de la pareja central del Almería B, con el ex grana Youness liderando por alto. Aún tendría, a un minuto del final, ocasión Víctor Curto en un balón suelto que sacó Jero con la cara tras golpeo del ariete grana. Finalmente el marcador no se movió, y el conjunto grana sumó un punto más para conseguir la permanencia virtual y tener en su mano la salvación matemática.