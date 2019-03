El Real Murcia no sabe ganar en Nueva Condomina (0-1)

El Real Murcia no sabe cómo ganar un partido en Nueva Condomina. Tras el triunfo del pasado domingo ante el Recreativo Granada volvía el equipo a su estadio para afrontar un partido en el que, si sumaba su segundo triunfo consecutivo, dejaba prácticamente zanjada la permanencia y le permitía seguir soñando con la clasificación para disputar la Copa del Rey la próxima temporada. Julio Algar, que decidió cambiar la ubicación de su banquillo para colocarse en el de la derecha, apostó por los mismos, con el único cambio de Hugo Álvarez, tras cumplir sanción, por José Ruiz. Decidió el técnico grana repetir sistema.

El cuadro grana salió de principio buscando la portería del conjunto extremeño y en sus primeros acercamientos parecía que el partido iba a ser muy distinto a los anteriores. Tenían el balón los locales ante un Don Benito que, bien ordenado atrás, buscaba salir al contragolpe. Muy pronto se apagó el juego local y el sentido del partido cambió por completo poco después del primer cuarto de hora cuando Abraham Pozo culminó un contraataque para hacer el 0-1 y llevar más incertidumbre a un Real Murcia endeble que comenzó a mostrarse excesivamente nervioso en defensa e incluso Sillero y el propio Pozo tuvieron opciones de poner un poco más de distancia en el marcador convirtiendo a Mackay en el salvador de un equipo que podía haber tomado el camino de vestuarios con una derrota sonrojante. El cuadro de Algar se fue diluyendo con el paso de los minutos para convertirse en un conjunto sin rumbo. Lo mejor que pudo pasar es marcharse al descanso con la mínima ventaja para los visitantes.

El equipo extremeño pudo conseguir una victoria más amplia ante un nervioso Real Murcia

A la vuelta de vestuarios el Real Murcia salió con un aire distinto al ofrecido tras encajar el 0-1. Aparecieron más jugadores como Juanma, Josema o Chumbi, que fue quien más peleó por marcar. Al minuto 5 de esta segunda parte los locales crearon la jugada de mayor peligro dentro del área visitante pero no consiguieron rematar entre los tres palos ninguno de los tres lanzamientos realizados en una misma jugada.

Este efecto duró pocos minutos ya que los extremeños tenían la situación bastante controlada y llegaban con peligro ante una defensa grana excesivamente nerviosa. Mediado este segundo acto el técnico local decidió cambiar su sistema colocando en el campo a Diego Parras y Nahuel, entraron por Josema y Miguel Díaz, para situar a Armando y Forniés en el centro del campo. El conjunto grana comenzó a tener más presencia en medio campo pero no se creaban oportunidades. Chumbi y Manel, muy luchadores durante toda la tarde, no consiguieron rematar con claridad. Los minutos fueron pasando para convertir el partido en un querer y no poder de los locales. Al final derrota de un Real Murcia que conoce la victoria en su campo desde el pasado 13 de enero. El próximo domingo visitarán a un FC Cartagena que suma cuatro jornadas sin ganar y ha perdido esta jornada el liderato.