Real Murcia y Recreativo de Huelva empatan en un partido sin historia (0-0)

El Recreativo de Huelva-Real Murcia de este domingo en el Nuevo Colombino no pasará a la historia del fútbol. Onubenses y granas han empatado en un encuentro que prácticamente no ha tenido historia y en el que los porteros de ambos conjuntos, Nauzet y Lejárraga, han sido simples espectadores. Mañana de bostezo en un enfentamiento en el que hubo demasiado respeto con demasiadas imprecisiones y falta de ambición por parte de los dos contendientes. Enfrentamiento jugado sobre un terreno de juego en malas condiciones que no invitaba a ver el mejor fútbol.

El cuadro de Adrián Hernández suma de esta forma su tercer empate consecutivo, Linense, Marbella y este domingo ante el Decano del fútbol español, antes de recibir el próximo domingo, a las cinco de la tarde en Nueva Condomina, al Recreativo Granada. Como anécdota ambos conjuntos han conocido sus rivales en la primera elimnatoria de la Copa del Rey durante el desarrollo del partido.

Adrián Hernández introdujo cambios en el once titular respecto al que empató la semana pasada ante el Marbella en el Estadio Nueva Condomina. El técnico grana no iba a poder contar con Álvaro Rodríguez y Curto por lesión, ni con Antonio López por sanción tras ver su quinta amarilla en la pasada jornada. Juanra en el centro de la defensa, Meseguer en el mediocampo y Dorrio en el extremo iban a ser las novedades en el equipo que iba a comenzar el duelo frente al conjunto onubense.

En la primera parte el Real Murcia iba a apostar por un juego directo, aprovechando la doble punta del frente de ataque, teniendo más tiempo el balón el equipo local. El primer uy lo iba a arrancar Chumbi, que iba a rematar un balón en el primer palo, tras una falta lateral, que se iba a marchar rozando el palo de la portería defendida por Nauzet.

Juanra también lo iba a intentar con una falta directa que iba a rechazar la barrera rival, y tanto Dorrio como Chumbi iban a forzar una gran cantidad de faltas cercanas al área rival que no se iban a poder aprovechar para adelantar al conjunto grana.

En el tramo final del primer acto, los locales iban a despertar consiguiendo llegar en varias ocasiones con peligro sobre la portería de Lejárraga.

Ya en la segunda mitad, el encuentro iba a ser aún más equilibrado, contando ambos equipos con pocas ocasiones claras de gol. Víctor Meseguer y Chumbi iban a contar con un balón dentro del área tras una falta lateral que ninguno de los dos pudo rematar. Además, Iván Pérez en un contra-ataque tendría una opción escorada ante el portero tras una buena asociación entre Andy y Chumbi. Ya en el tiempo de descuento Álex Melgar no pudo controlar bien una contra dirigida por Peque que podría haber dado el gol de la victoria a los granas.