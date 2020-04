El Real Murcia se muestra partidario de concluir la competición

La Real Federación Española de Fútbol ha presentado a las Territoriales un documento para dar por finalizadas las competiciones no profesionales y sólo se disputarán, en régimen de concentración, las eliminatorias de ascenso en las distintas categorías. De esta forma, en Segunda B, FC Cartagena y Yeclano disputarían esa fase de ascenso, mientras que para Real Murcia y UCAM Murcia CF la temporada habría finalizado con lo que ambos equipos, a falta de diez jornadas para acabar la liga se quedarían fuera de disputar la Copa del Rey la próxima campaña, objetivo que se habían marcado en las últimas semanas. Otra consecuencia sería que al no producirse descensos de categoría en la temporada 2020/2021 la Segunda B podría tener hasta 98 equipos, cantidad que se iría reduciendo en los siguientes años haciendo un reajuste de la categoría.

En el Real Murcia se muestran partidarios de terminar la competición. Francisco Cobacho, consejero del club grana, ha manifestado a COPE Murcia que "a nosotros nos gustaría terminar la temporada, aunque fuera después del 30 de junio. Ahora proponen terminar la presente campaña de manera expres pero nadie garantiza que en el mes de septiembre se pueda volver a competir y no sea a puerta cerrada, las incertidumbres actuales en torno a la pandemia son muy grandes. Repito que nos gustaría que competir y sentar bien las bases a la hora de hacer ese play off expres que además no sería totalmente justo ya que cuando paró la competición había mucha igualda y equipos que esa última semana salieron de puestos de play off tenían opciones todavía de recuperar posiciones.Cualquier decisión que se tome será injusta".

Sobre la decisión de que no haya descensos ha indicado que "nos puede perjudicar en un futuro ya que si suben 18 equipos de tercera División nos encontraríamos con una composición de grupos complicada que también perjudicaría en el futuro puesto que se encarecería en exceso los gastos en el futuro".

Para Cobacho quizás la única nota positiva pueda estar en el aspecto económico ya que "puede ser que haya un cierto ahorro por la aplicación del ERTE pero al mismo tiempo perjudica claramente a los ingresos ordinarios por taquillas, abonos, patrocinadores, al proceso de ampliación de capital..,todo esto nos genera incertidumbre en torno a si tenemos que hacer algún descuento en la campaña de abonos. Todo esto hay que valorarlo muy tranquilamente ya que nos puede ocasionar muchos perjuicios económicos".