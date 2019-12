El Real Murcia ya no está en situación de disolución

El 2 de enero de 2020 estaba marcado en la historia del Real Murcia como un día clave para su futuro para evitar la disolución de la entidad. El consejo de administración grana ha comunicado este lunes, 30 de diciembre, que el club ya no está en situación de disolución después de los acuerdos alcanzados en el úlimo año con el 95% de los acreedores concursales. En las últimas horas la Liga de Fútbol Profesional,, con su presidente, Javier Tebas, a la cabeza ha aceptado las propuestas de la entidad. En la mañana de hoy el Málaga CF también ha aceptado la propuesta del consejo murcianista. Clubes como el Tenerife y el Rayo Vallecano, por diversas situaciones no han respondido, mientras que Bahía no ha aceptado la proposción del Real Murcia aunque ha comunicado, por escrito, que no pedirá la liquidación. Los consejeros también han manifestado su convencimiento que la Agencia Tributaria no pedirá la disolución. El pasivo se sitúa ahora en los 6,1 millones de euros.

Los responsables de la dirección estratégica y financiera del concurso, Dani Moreno y Emilio García y del soporte ejecutivo y operativo, Conchi Conejero y Francisco Cobacho, comparecieron en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia para transmitir uno de los mensajes más esperados por el murcianismo: El Real Murcia evita la liquidación de la entidad.

Daniel Moreno tomó la palabra en primer lugar: <<Queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible el estar aquí hoy>>. <<Uno de nuestros retos fundamentales era normalizar el presupuesto de la temporada 2018/19>>. El consejero grana quiso dejar claro el objetivo por el que habían trabajado este tiempo: <<La idea era conseguir un vehículo de novación de créditos y crear un nuevo crédito al margen del concurso. Con la pretensión de levantar el concurso a partir del 2 de enero. Eso nos va a permitir cumplir con el convenio del concurso. De esa forma podemos acceder a determinados créditos a los que en concurso no se puede lograr>>.

Emilio García por su parte, reveló que <<el número de acreedores era de 171. Hemos tenido que trabajar acreedor por acreedor de forma individual. Existe una reducción de deuda de 12,6 millones: un 65%>>. <<Loa últimos clubes en sumarse han sido el Celta y el Málaga>>.

Francisco Cobacho aclaró que: <<Finalmente podemos decir que hemos salido de causo de disolución>>. <<Se ha cubierto el 95% del vencimiento concursal y se evita la liquidación de la SAD. La gestión concursal ha impulsado financiera hasta la recuperación del equilibrio patrimonial>>.

Finalizaron asegurando que <<este consejo trabaja ya en un plan de acción, con definición de modelo de club alineado con los intereses de sus acciones, abonados, patrocinados, colaboradores y aficionados>>.

En esta comparecencia Emilio García ha informado que el club tiene previsto convocar una junta de accionistas extraordinaria y solicitar una nueva ampliación de capital "para conseguir la tranquilidad económica".