El Real Murcia debe ganar a El Ejido para pelear por el ascenso a 1ªRFEF

El Real Murcia mantiene sus opciones, aunque muy limitadas, de estar la próxima temporada en la nueva Segunda B Pro, pero ya ha dejado escapar la posibilidad de ascender a LaLiga SmartBank, por lo que sumará ocho campañas consecutivas fuera del fútbol profesional, y corre el riesgo de tener que pelear por evitar el descenso a Tercera, que en el curso 2020/2021 será la quinta categoría nacional.

Tras empatar este domingo a un gol en el derbi ante el UCAM Murcia Club de Fútbol gracias a un tanto de Alberto Toril en el minuto 94, el conjunto grana es el sexto clasificado del grupo 4B de Segunda B ahora con 24 puntos sumados en 17 partidos y en esa posición afrontará el partido con el que cerrará la primera vuelta del campeonato el próximo fin de semana recibiendo al Club Deportivo El Ejido 2012, que es octavo con 18 puntos, en el estadio Enrique Roca.

Los de José Luis Rodríguez Loreto, a los que ese postrero gol les hizo no ser séptimos y, por lo tanto, ocupar la zona que obliga a pelear sólo por la permanencia, corren riesgo de caer a ella y sólo un triunfo en el siguiente encuentro les hará huir de esa pelea no deseada.

El cuadro grana, que ya no puede ser uno de los tres primeros del grupo, que son los que aseguran su presencia en la próxima Segunda B Pro y pelearán por subir a Segunda, disputará la repesca por llegar a la Pro si mantiene su sexta posición y eso pasa por igualar lo que haga el Recreativo Granada, que es séptimo con un punto menos y cerrará la primera fase del campeonato recibiendo a un UCAM que es líder pero ya tiene plaza segura en la lucha de los mejores y, por lo tanto, no necesita los puntos ante ese rival teniendo en cuenta que no coincidirá con él en la segunda fase. Llegar a ella como líder, segundo o tercer clasificado no tiene la trascendencia que sí alcanzaba en campañas precedentes.

Así pues, si el filial del Granada perdiese el Murcia lograría el objetivo que ahora persigue y un empate nazarí le exigiría a igualar también frente a El Ejido.

En todo caso, lo traumático para el murcianismo es que el equipo, uno de los históricos del fútbol español, sumará ya con la que viene ocho temporadas alejado de las dos primeras categorías, que son las que se consideran fútbol profesional en nuestro país.

La última temporada de esta centenaria entidad en Segunda fue la 2013/2014 y en Primera la 2007/2008.

Llegar a LaLiga SmartBank es un frente que sigue abierto para el otro equipo de la ciudad, un UCAM CF que, con José María Salmerón al frente, suma 30 puntos, mientras que el Yeclano Deportivo y el Lorca Deportiva, que cayeron en casa por 0-2 los azulgranas ante el Recreativo Granada y por 0-4 los blanquiazules contra el Betis Deportivo, cierran la tabla al ser noveno y décimo con 11 y 9 puntos, respectivamente.

Los dos están abocados a luchar por una permanencia que será difícil de conseguir para ambos y llegarán a la segunda fase tras concluir la primera jugando a domicilio en el campo del Sevilla Atlético los de Alejandro Sandroni y en el del Linares los de Juanjo Asensio.

Situación actual de los grupos:

A falta de una jornada para la conclusión de la primera fase de la competición aún queda por aclarar la situación de muchos equipos para la segunda fase. Sólo UCAM CF tiene asegurado entrar en la lucha por ascender a 1ª RFEF. A falta de ese último partido, que se jugará en horario unificado el domingo a las 12'00, los grupos quedarían de la siguiente forma:

Liga 1ª RFEF y ascenso a Segunda División: Algeciras (32 ptos), UCAM Murcia CF (30), Linares (30), San Fernando (28), y Sanluqueño (28) y Sevilla Atlético (27).

Ascenso a 1ª RFEF: Tamaraceite (27), Betis Deportivo (27), Códoba (27), Linense (25), Real Murcia (24) y Cádiz B (22).

Descenso: Recreativo Granada (23), Recreativo de Huelva (19), Marbella (18), Las Palmas Atlético (18), El Ejido (18), Yeclano Deportivo (11), Marino (10) y Lorca Deportiva (9)