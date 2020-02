El Real Murcia conquista el derbi de la capital ante el UCAM CF (3-1)

El Real Murcia se ha llevado el derbi de la capital de la región superando al UCAM Murcia CF por 3-1. El conjunto de Adrián Hernández se ha mostrado superior a un rival que ha cambiado su forma de jugar de los tres partidos de Asier Santana en la que no había encajado ningún gol. El técnico vasco ha decidido apostar por una defensa de tres centrales y su rival le ha puesto en demasiados apuros durante la primera mitad, aunque el resultado al descanso ha sido de empate a cero. Por méritos los locales deberían haberse marchado al intermedio por delante en el marcador. El técnico grana ha vuelto a sorprender en el once inicial dando entrada al canterano Pedrosa, uno de los mejores durante toda la tarde. El centro campo local, con un Juanma excepcional, ha superado en todas las facetas a los universitarios y sólo en la recta final, con la entrada de Rafa de Vicente los visitantes, cuando ya era demasiado tarde, han podido tener un poco más de control,

Los goles de Víctor Meseguer, con una pequeña colaboración de Iricibar, Alberto Toril y Dorrio, todos en el segundo acto, han roto un partido, que por méritos tuvo claro color murcianista. De esta forma el Real Murcia ha conseguido su primera victoria, como local, en el derbi de la capital.

Desde el principio cuadro local, que tomó el mando del uego, lo intentaba a base de centros al área que no terminaban de encontrar rematador. Dorrio y Pedrosa fueron los más activos del conjunto grana en esta primera mitad, pero Iricibar estuvo muy atento para atrapar todo balón que pasara por su área. La primera media hora fue un partido más posicional con mucho respeto entre ambos equipos, pero en los últimos 15 minutos el Real Murcia tuvo ocasión de marcar el primer gol del partido. Primero la tuvo Chumbi con un remate en el área pequeña que rechazó Iricibar con su pierna derecha, y unos minutos más tarde el delantero metió la bota para empujar la pelota tras un centro de Iván Pérez al que no llegó por muy poco. La ocasión más clara estuvo en las botas de Juanma, el centrocampista enganchó un buen disparo en el borde del área que se estrelló en la madera. El UCAM a la contra tuvo un par de internadas peligrosas por banda derecha que acabaron en las manos de un Tanis muy seguro durante la primera mitad.

El UCAM comenzó golpeando primero tras el paso por vestuarios, con un disparo de Ayala que pasó rozando el palo derecho de la portería defendida por Tanis. Inmediatamente reaccionó el conjunto pimentonero con un gol de Víctor Meseguer en el minuto 51 tras un disparo muy ajustado desde la frontal del área que llegó a tocar el portero universitario, pero no pudo evitar que el balón entrase poco a poco tras impactar en el poste. Se ponía el partido de cara para el Real Murcia, pero el conjunto visitante dominó los siguientes 15 minutos buscando el premio del empate que no llegaba; incluso finalizó dos grandes ocasiones que acabaron estrellándose en el larguero, pero la suerte sonrió a los chicos de Adrián Hernández. La más clara fue una internada al área de Javi Moreno que se marchó de su par y tras deshacerse de dos defensores granas estrelló su disparo en la cruceta. Después de sufrir durante estos 15 minutos Adrián dio entrada a Toril en el minuto 68, que se convirtió en protagonista muy pronto. Tan solo dos minutos después se encontró un balón en el área tras un intento de remate de Pedrosa a centro de Dorrio, y definió con la zurda ajustando al palo derecho de Iricibar. El conjunto pimentonero abrió brecha en el marcador y buscó sentenciar el partido. Lo consiguió Dorrio, cuando en el minuto 78 tras una gran jugada individual culminó con un disparo muy ajustado con su pierna derecha al que no pudo llegar el cancerbero.

Le costó al Real Murcia controlar el partido los últimos minutos, pero había una ventaja suficiente en el electrónico como para no preocuparse. Ya en el descuento Javi Moreno, el mejor del conjunto universitario, convirtió un disparo desde fuera del área que entró por la escuadra de la portería defendida por Tanis. Con esta victoria el conjunto grana continua octavo con 36 puntos, a 10 del play-out, y superando a los universitarios en la clasificación