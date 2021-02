Real Murcia baloncesto sigue sin levantar cabeza en Almansa (86-79)

El Real Murcia Baloncesto en el Polideportivo Municipal de Almansa en el choque correspondiente a la jornada 12 de la LEB Oro, aplazado en su fecha inicial por positivos COVID19 en las filas manchegas.

Arrancaba Rafa Monclova alineando de titulares a Alex Hernández, Diego Kapelan, Norris, Solarin y Robinson. El Real Murcia Baloncesto transmitía muy buenas sensaciones de inicio, entrando al partido con la intensidad que requería. Fue Robinson el que empezó dominando los aros en ambos lados de la cancha, también fue el primero en anotar para el conjunto grana. No paraban el ritmo ninguno de los conjuntos, y ello era aprovechado por Diego Kapelan para encontrar tiros liberados y conseguir anotar dos triples para poner el 6-10 en el marcador. Almansa encontraba la manera de anotar en el aro murcianista y la dupla Djuran y Biviá anotaban desde más allá del 6.75 para distanciar a los blanquiazules en el marcador. Varias faltas en ataque pitadas a los murcianistas enfriaron sus buenas sensaciones del inicio para acabar el cuarto con un 22-16 en favor de los locales.

En el segundo cuarto saltaban al parqué Jaron Martin, Whelan, Norris, Gavrilovic y Okeke. Nada más arrancar conectaron Gavrilovic y Okeke en el juego entre postes que permitió a Duby hacer lo que mejor sabe: machacar el aro rival. Se ralentizaba por momentos la frecuencia anotadora del Real Murcia Baloncesto por lo que Rafa Monclova decidió pedir tiempo muerto para instruir a sus jugadores a 6 minutos del término del cuarto y un marcador de 29-21. Cogía la manija del encuentro el mago de San José de la Vega, Álex Hernandez para, a base de dirección de juego, cuajar la reacción de los pimentoneros. Sin embargo, los almanseños reaccionaron tras el tiempo muerto de Perelló y llegaron a aventajar a los murcianos en 12 puntos (39-27) a falta de dos minutos. El segundo cuarto finalizó 43-30.

Tras el paso por vestuarios empezaban Alex Hernández, Norris, Kapelan, Solarin y Robinson. En los primeros compases del cuarto se sucedieron los golpes de ambos conjuntos: Solarin y Kapelan para los de la capital del Segura y Cvetinovic y Mendiola para los manchegos. El fruto que conseguía Almansa de sus acciones era mayor y abrieron una brecha de 16 puntos a falta de 6.35 minutos para el final donde Monclova tuvo que pedir tiempo muerto. De la mano de Álex Hernández, el Real Murcia endorsó un parcial de 5-0 a los castellanos para reducir la ventaja a 10 puntos (51-41). En apenas 1 minuto, los pimentoneros a 2 en el marcador tras una increíble remontada protagonizada por André Norris que entró en éxtasis desde el triple secundado por Jeff Solarin. Culminaba la remontada el serbio Gavrilovic anotando en suspensión tras reverso para poner 1 arriba a los murcianos. Le volvió a dar la vuelta al marcador Almansa para finalizar el cuarto 57-55.

En el último asalto los elegidos por Rafa Monclova eran Martin, Whelan, Norris, Gavrilovic y Robinson. El partido entraba en su momento decisivo y la tensión se reflejaba en la pista con un encontronazo al principio del cuarto entre Chuso Gonzalez y André Norris, que no fue a mayores, ambos jugadores fueron sancionados con falta técnica. Pedía más intensidad y concentración el técnico murcianista para alentar a los suyos tras un par de pérdidas que no tuvieron repercusión en el electrónico. De tres conseguía Jaron Martin igualar el encuentro 62-62 a falta de 6 minutos para la finalización del partido. Un parcial de 9-0 conseguido íntegramente desde el perímetro para los manchegos aumentaba la distancia en el marcador (71-65) a falta de 4 minutos. Diego Kapelan se echaba el equipo a sus espaldas y tomaba las riendas del encuentro acercando a 3 al Real Murcia Baloncesto. Entraba el partido en los momentos decisivos y a Jeff Solarin no le temblaba la mano para anotar desde la esquina y poner el 78-73 en el marcador a falta de 1.20 minutos por jugar. Los almanseños acertaron en sus acciones finales y el Real Murcia Baloncesto no pudo culminar la remontada. Finalmente, el encuentro finalizó 86-79 con victoria para CB Almansa.