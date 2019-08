Real Murcia Baloncesto refuerza la pintura con el hispano ucraniano Vladimir Orlov

El Real Murcia Baloncesto sigue anunciando los jugadores que formarán parte de su plantilla de cara a la temporada 2019/2020. El último que se ha unido es Vladimir Orlov, pívot de 2.08 metros de altura que llega del Juaristi ISB. Es un jugador que ya ha pisado el Príncipe de Asturias, la campaña pasada con el conjunto vasco y la anterior (2017/2018) con el Morón. Ahora es su turno de jugar como local, vistiendo la grana.

Vladimir Orlov (Járkov, Ucrania, 1995) es un jugador de baloncesto nacionalizado español que ha vivido gran parte de su vida en Sevilla. Destaca por su acierto en tiros de campo, donde consiguió la pasada campaña una media de 63% anotados. Además, en su promedio por partido cuenta con 21.7 minutos disputados, 4.5 rebotes totales y 11.2 de valoración media por encuentro.

Ambición y trabajo

El pívot asegura que lo que le hizo decidirse por el Real Murcia Baloncesto es “el proyecto deportivo competitivo que tiene el club y que ya se vio el año pasado”. Orlov explica también que ver los jugadores y técnicos que se sumaban al proyecto, le hizo tomar esa decisión: “Rafa Monclova, que ya lo conocía de mi etapa en categorías inferiores en Sevilla, y ver tantos jugadores de calidad que iban apostando por el club y la posibilidad de competir con todos esos jugadores”.

Vladimir no cree que haya que ponerse un límite: “Espero luchar hasta el final por todo, tanto por jugar la Copa LEB Plata, como por ganar la Liga”. Para los que no lo conozcan, él mismo se define: “En la cancha me describiría como un jugador que aporta mucha energía y juego por encima del aro”. Por último, expone todo lo que puede aportar: “Al equipo le puedo aportar energía, tanto defensiva como ofensiva, y un trabajo diario de calidad y seriedad”.