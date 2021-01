Real Murcia Baloncesto paga la falta de ritmo ante Lleida (57-66)

El Real Murcia Baloncesto disputaba el partido correspondiente a la jornada 14 frente a ICG Força Lleida en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia este sábado 30 de enero a las 19:00 horas en un partido marcado por la ausencia de público.

Comenzaban de inicio en el conjunto murcianista: Alex Hernandez, Diego Kapelan, Norris, Solarin y Robinson. Un inicio de partido determinado por la alta intensidad de ambos conjuntos y la igualdad en el marcador llegando al ecuador del cuarto con un marcador de 9-10 para los ilerdenses. No tardó Rafa Monclova en introducir en el encuentro a Duby Okeke que nada más salir a la pista puso el cerrojo en el aro local colocando dos increíbles tapones. Antes de finalizar el cuarto el técnico pimentonero ya había rotado a todos los titulares introduciendo a entre otros al nuevo fichaje de la entidad grana, Jaron Martin. El primer cuarto finalizó con baja anotación, en total el electrónico marcaba un 12-13 favorable a ICG Força Lleida.

En el segundo cuarto saltaron al parqué Jaron Martin, Whelan, Juan Rubio, Gavrilovic y Okeke. Nada más arrancar el murciano Juan Rubio anotaba su segundo triple desde la esquina para igualar el marcador a 15. Se enfrascaba el ritmo del partido con dificultades para ambos equipos de cara al aro. A falta de 5:23 minutos para el término del segundo cuarto Rafa Monclova tuvo que pedir tiempo muerto para dar instrucciones a sus jugadores. A los 6 minutos del cuarto, Juan Rubio se cargaba de faltas con la tercera personal mandando a los catalanes a los tiros libres. Resurgía el equipo de la capital del Segura de la mano de Diego Kapelan desde el perímetro y Robinson desde la zona. El duelo llegó al descanso con máxima igualdad en el marcador reflejando un 29-33 favorable a ICG Força Lleida.

Tras el paso por vestuarios saltaron a la cancha Alex Hernández, Whelan, Kapelan, Soalrin y Okeke. Tras un par de incursiones en la zona pimentonera de Buchanan convertidas en canasta, Rafa Monclova se vió obligado a parar el encuentro. Seguía acertado Lleida que sumó un 2+1 de la mano de Carrera para distanciarse en el marcador (35-45). Volvía a enchufar a los murcianos Diego Kapelan que se echaba al equipo a sus espaldas desde el 6.75. La dupla interior Carrera y Buchanan seguía percutiendo en el aro murcianista. El Real Murcia Baloncesto no se rendía y a base de intensidad en defensa y transiciones al contraataque se acercó a 7 puntos (42-49). Frescura desde el banquillo y un gran aro pasado es lo que aportó Juan Rubio cuando compareció en pista para reducir la distancia en el marcador. El tercer cuarto concluyó 44-50 para el equipo visitante.

En el último asalto, Rafa Monclova alineó a: Jaron Martin, Diego Kapelan, Juan Rubio, Gavrilovic y Robinson. No estuvieron acertados los hombres de Rafa Monclova que lo intentaron desde la línea de 3 sin éxito. Jaron Martin y Solarin lideraban el intento de remontada de los pimentoneros que se acercaron a 5 puntos a falta de 6 minutos. Entró muy rápido el Real Murcia Baloncesto en bonus, y esa circunstancia la aprovechó Lleida para ir sumando desde el tiro libre. Se atascó el marcador en el 50-57 en el ecuador del ultimo cuarto y ningún equipo conseguía anotar. De nuevo Kapelan forzaba una buena bandeja sobre su defensor para sumar dos puntos a la casilla murciana. Esta vez Carrera aumentaba la distancia a 9 puntos y Rafa Monclova tuvo que pedir tiempo muerto a falta de 2:52. No le acompañaba la suerte en los tiros desde el perímetro a los murcianistas. Finalmente, el Real Murcia Baloncesto no pudo imponerse a Força Lleida con un marcador final de 57-66.