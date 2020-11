Real Murcia Baloncesto no logra cerrar la remontada en Granada (73-67)

El Real Murcia Baloncesto se enfrentaba este sábado a Covirán Granada en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la LEB Oro. Rafa Monclova alineaba de inicio a Alex Hernández, Lozoya, Norris, Solarin y Robinson. Ganaba el salto inicial el conjunto granadino que aprovechaba para comenzar con un parcial de 8-2 en los primeros dos minutos de encuentro, por lo que el técnico murcianista tuvo que pedir tiempo muerto. En el minuto cuatro de encuentro entraban Nielsen y Whelan en la dirección de juego. Los compases iniciales fueron un tanto atropellados en ataque y el equipo no pudo encontrar su ritmo. La reacción vino de la mano de los cinco puntos de Daniel Mortensen y un triple de Nielsen. Finalmente, el marcador reflejó un 25-15 favorable a Covirán Granada al término del primer cuarto.

En el segundo cuarto saltaron a pista Alex Hernández, Nielsen, Whelan, Mortensen y Okeke. Una dudosa falta en ataque de Okeke (su segunda personal) forzó su marcha al banquillo y fue sustituido por Robinson. Ampliaba el equipo de la Alhambra la distancia hasta 15 puntos con un mate de Iriarte. Alex Hernández trataba de imprimir ritmo al contraataque pero era frenado por Pardina con una antideportiva. A los tres minutos del segundo periodo se produjo un triple cambio, entraban a pista Solarin, Lozoya y Norris. Pablo Pin pedía tiempo muerto a 5:47 de la conclusión del cuarto con un electrónico que marcaba 32-22.

La defensa zonal que introdujo Rafa Monclova surtió su efecto y el equipo comenzó a sentirse más intenso en el aspecto defensivo reduciendo hasta nueve puntos la diferencia. En el octavo minuto Rafa Monclova pidió tiempo muerto para darle instrucciones a los jugadores pimentoneros. Un palmeo del joven pivot Ablaye Sow reducía la distancia hasta la decena de puntos. En el último minuto el técnico del Real Murcia Baloncesto fue sancionado con una falta técnica. Un 2+1 de Jeff Solarin bajaba la distancia por debajo de los 10 puntos para finalizar el cuarto con un 45-36 favorable a Covirán Granada.

Tras el paso por vestuarios salían a pista Hernández, Lozoya, Norris, Solarin y Robinson. Una bonita combinación interior entre Solarin y Robinson, más un triple abierto de Norris abrían la veda anotadora del Real Murcia Baloncesto. El ritmo anotador del tercer cuarto fue frenético, en el ecuador del periodo ambos equipos anotaron nueve puntos y la distancia del descanso se mantuvo sin alteraciones. A dos minutos para el final del tercer cuarto Rafa Monclova pidió tiempo muerto y entraron a pista Nielsen, Okeke y Juan Rubio. Este último anotó desde el 6,75 nada más salir del banco. La posesión se agotó en la última jugada y el luminoso reflejó un 59-48 para los locales.

En el último cuarto, saltaron a pista Nielsen, Whelan, Rubio, Mortensen y Okeke. Comenzaban anotando los granadinos pero rápidamente les contestó Juan Rubio con una acción por línea de fondo. Clin Robinson que anotaba dos tiros libres y una gran transición de Lozoya situaba once puntos abajo al equipo a seis minutos para el final. Rafa Monclova recibía una segunda técnica y fue expulsado por reclamar un campo atrás que los árbitros no pitaron. El equipo seguía luchando y se acercaba al marcador con un 2+1 de Whelan y una gran acción en transición de Lozoya. A 3:10 para el final la distancia era de tan solo 6 puntos. Antonio Verdú, segundo entrenador pidió tiempo muerto a falta de 1:17. Una canasta rápida de Lozoya y un tiro libre de Robinson volvió a acercar a 6 puntos al Real Murcia. Alex Hernandez anotó a 24 segundos del final para colocar a los murcianos 4 puntos abajo. Sin embargo, en la siguiente acción, Bropleh anotó los tiros libres. Tras tiempo muerto el Real Murcia no puedo anotar y el partido finalizó 73-67 con victoria para Coviran Granada.